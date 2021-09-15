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拜登為何力推補強針？傳因以色列數據「令人驚恐」

編譯洪毅／綜合14日電
以色列研究顯示疫苗效力下降，成為拜登政府推動打補強針的動力。圖為密西根州一護士準備施打補強針。（Getty Images）
以色列研究顯示疫苗效力下降，成為拜登政府推動打補強針的動力。圖為密西根州一護士準備施打補強針。（Getty Images）

拜登政府屢次釋放展開新冠疫苗第三劑「補強針」的消息，甚至引發干預公衛機關運作的疑慮；POLITICO引述消息人士報導，這是因為政府看到以色列尚未公開，令人「驚恐」的數據，白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)也說，數據將令人「印象深刻」。

消息人士表示，以色列預計本周才會公開的數據表明，輝瑞疫苗對重症及住院的保護力會隨時間減弱，甚至對輕症而言也是如此。

雖然美國也有數據指出，疫苗產生的保護力會隨時間下降，預防突破感染的比率從夏季的91%降至78%，輝瑞疫苗及高齡長者尤其如此。

不過消息人士表示，以色列預計本周才會公開的數據將揭櫫更為詳盡的內容，而且令人「驚恐」，這是拜登政府想極力推動補強針的原因。

消息人士表示，白宮、聯邦疾病防治中心(CDC)、聯邦食品暨藥物管理局(FDA)等機構已分析以色列的數據數周之久，最後結論是美國應在秋季開始時施打補強針。

POLITICO向佛奇詢問有關以色列數據的消息時，佛奇也回覆說，該數據將「足以讓你感到印象深刻」，而且「如果美國的數據最後不會長得像以色列那樣的話，我會感到非常震驚」。

拜登政府非常注重以色列的各種疫情數據，判斷接下來的發展及應有的作為，因為以色列是最早接種疫苗，也是接種率最高的國家之一；以色列從7月開始針對年長者展開補強針，目前30歲以上都可接種。

但拜登8月釋出補強針的消息後，引來政治影響公衛機關運作的質疑聲，白宮與CDC、FDA部分官員的緊繃關係並浮上檯面。

消息人士強調，美國展開補強針與否，FDA擁有最終決定權；佛奇則表示，不論FDA是否放行，政府至少都要有計畫方案才是。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

以色列 疫苗 拜登

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