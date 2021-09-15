CDC：新冠、流感疫苗可一起打 副作用不會加劇

聯邦疾病防治中心一改初衷，認為新冠及流感兩款疫苗可同時施打，不必等候至少14天的間隔期。（Getty Images）

秋冬流感季即將開始，新冠疫情 仍延燒中，聯邦疾病防治中心(CDC )稱已取得足夠科學證據，同意民眾同時接種流感疫苗 及新冠疫苗補強針，認為同時接種兩款疫苗不會導致副作用加劇；對疫苗反應劇烈者，也可以選擇錯開兩種疫苗接種時間；目前疫情大流行，故應嚴肅看待今年流感季，畢竟流感也很要命。

華盛頓郵報14日報導，CDC一改初衷，認為新冠及流感兩款疫苗可同時施打，不必等候至少14天的間隔期；「免疫行動聯盟」(Immunization Action Coalition)副主任凱利‧摩爾(Kelly Moore)指出，這是因為目前對新冠疫苗取得足夠資訊，故放心推薦民眾同時接種其他疫苗。

另外，莫德納藥廠4月已宣布，正在研發一款信使RNA疫苗，可同時對付新冠及流感兩種病毒。

CDC表示，由疫苗接種史來看，一款疫苗的可能副作用，不管是單獨還是與其他疫苗同時接種，一般都不會生變，所以專家認為，同時接種新冠補強針及流感疫苗，不會導致前所不知的副作用，或者副作用反應加劇。

雖說同時接種新冠補強針及流感疫苗還沒研究過，但專家及CDC均強調，同時接種而預防不同疾病已行之多年；孩童，尤其是嬰兒經常一次接種好幾款疫苗。

如果想同時接種兩款疫苗，CDC給施打機構的指南是打針部位要錯開一吋或以上；接種於不同手臂則更好。

專家強調，認真看待今年流感的風險，讓自己對新冠及流感兩種病毒都有抵抗力，這件事相當重要；對很多人而言，中了流感可不是小事，流感可以讓兒童在內的任何人都喪命。今年的流感疫苗可抵抗四種不同的流感病毒株；免疫行動聯盟指出，接種流感疫苗的保護力可維持至少六個月。

今年接種流感疫苗十分重要，原因在很多醫療院所都因治療新冠患者而負荷量超載，無法治療流感患者，所以今年別碰運氣為妙。