布林肯：若不撤軍 神學士將攻擊美軍與盟友

國務卿布林肯13日透過視訊在眾院外交委員會上，為拜登總統的阿富汗撤軍一事辯護。(Getty Images)

國務卿布林肯 (Antony Blinken)13日在眾院外交委員會捍衛拜登政府的阿富汗 撤軍行動，他說，川普政府的阿富汗撤軍只有期限，沒有計畫，且若拜登政府不撤軍，神學士將重啟對美軍和盟友的攻擊。

布林肯表示，在終結美國史上最長的戰爭、避免投入第三個十年的漫長作戰中，美國政府做的是正確的事；他也說，「中國最希望無非是美國繼續深陷阿富汗戰爭，也許5年、10年或20年。」

布林肯表示，至今約有近百名美國公民 滯留阿富汗，有些人期望離開，國務院指派專人負責聯繫協助；他也為國務院捍衛，指出不可能隨時精準掌握有多少美國人在其他國家，美國公民定居外國並不需要向美國政府註冊報備。

民主黨籍眾議員薛曼(Brad Sherman，加州)詢問布林肯，今年1月政權交接時，川普政府是否移交對阿富汗撤軍的相關計畫，包括需要被撤離的阿富汗民眾清單、如何安排美國人有序撤離等。

「我們從接手的是撤軍期限，而非撤軍計畫。」布林肯說，很多人在拜登就任前並不了解川普與神學士達成的撤軍協議，也因此不了解拜登面對5月1日撤軍期限的抉擇。

布林肯：川普承諾5月撤軍 換神學士停止攻擊

川普政府與神學士2020年初簽署和平協議，承諾今年5月1日前撤離所有駐軍。

布林肯表示，作為協議的一部分，川普政府施壓當時的阿富汗政府要求其釋放包括部分高層指揮官在內的5000名神學士囚犯，作為回報，神學士同意停止攻擊美軍與盟友，也不威脅阿富汗的主要城市。

布林肯表示，在前朝政府與神學士2020年達成協議後，神學士繼續在偏遠地區駐紮練兵，至今年1月，神學士的軍力已是自2001年九一一事件以來最高峰。

「若他（指拜登）沒有履行前任的承諾，對美軍和盟友的攻擊就會恢復，神學士對阿富汗主要城市的大規模攻擊也會開始。」布林肯說。

阿富汗撤離行動過程中，絕望逃生者從起飛的美國軍機上摔落，恐怖組織呼羅珊伊斯蘭國(ISIS-K)在阿富汗首都喀布爾機場附近發動自殺炸彈攻擊，造成13名美軍和近百名阿富汗人喪生。

自美軍8月30日撤出阿富汗後，布林肯是首位到國會作證的拜登政府官員，這場聽證會備受外界關注，有共和黨眾議員要求布林肯辭職，民主黨籍的外交委員會主席米克斯(Gregory Meeks，紐約州)則說，「撤軍本非易事」；布林肯14日將至參院外交委員會作證。

神學士接掌阿富汗後，立即傳出各項限制婦女權利的措施，如限制穿著、就學或就業，布林肯表示，他將指派一位國務院資深官員負責和外國協調，以支持阿富汗的婦女和少數民族；且美國額外挹注6400萬元投入阿富汗的人道援助。

布林肯說，在這場長達20年的戰爭中，美國學到的其中一課就是如何有效打擊並消滅恐怖威脅，這點在阿富汗非常成功，但有關「以武力改造社會」，非美國力所能及。

布林肯表示，恐怖組織凱達的實力在很久以前大幅衰退，不具備足以對外發動恐怖攻擊的能力，美國對此依然保持高度警戒，恐怖主義的威脅目前已轉移到阿富汗以外的地區。