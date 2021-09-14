美願協助抗中侵略？布林肯重申履行台灣關係法對台承諾

國​務卿布林肯13日在聯邦眾議院外交委員會舉行視訊會議。（Getty Images）

美軍撤出阿富汗引發的亂象，讓拜登總統飽受抨擊，國會議員質疑這將動搖盟友對美國 承諾的信賴，國務卿布林肯(Antony Blinken)13日表示，美國會履行「台灣關係法 」對台灣的承諾，也會履行對烏克蘭的承諾。

眾議員費茨派垂克(Brian Fitzpatrick，賓州)表示，他剛從烏克蘭回來，之後要去台灣，兩地人民都「怕得要死」，布林肯是否願公開表態，美國政府將幫助烏克蘭和台灣，抵抗來自俄羅斯和中國的侵略。

布林肯表示，當然，美國會履行對「兩國」(both countries)的承諾。

費茨派垂克追問，「美國會盡己所能地捍衛他們？」布林肯說，美國會信守依據台灣關係法所做的承諾，會信守對烏克蘭的承諾。

眾議員史密斯(Chris Smith，新澤西州)以中國鷹派官媒「環球時報」報導詢問布林肯，在美國忙著從阿富汗撤軍之時，中媒強力對台灣人民宣傳「美國拋棄盟友」，暗示未來美國也會同樣拋棄台灣，呼籲台灣向北京投降。

布林肯說，無論中方如何大肆宣傳，中方最希望的都是美國繼續深陷阿富汗，這極度不符合美國戰略利益，卻正中中國下懷。

此外，美國白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)13日和立陶宛 總理希莫妮特(Ingrida Šimonytė)通話，強調並討論深化美立雙邊關係，蘇利文在電話中表達，美國強力支持立陶宛，以應對來自中國的脅迫。

立陶宛6月22日宣布贈台2萬劑新冠疫苗，7月31日疫苗抵台；台北外交部長吳釗燮7月20日宣布在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」，引發北京強烈反彈，召回駐立大使，立陶宛外交部說，在一個中國原則下，立陶宛決心和歐盟及世界上其他許多國家一樣，發展與台灣的互利關係。

美國國務院表態支持拓展與台灣關係的決定，立陶宛外長將訪問華府，立陶宛國會議員12日晚間與台駐美代表蕭美琴在雙橡園會晤。