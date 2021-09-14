9月24日「四方峰會」 菅義偉畢旅赴白宮
白宮13日宣布，拜登總統24日將在白宮接待來訪的澳洲總理莫里森(Scott Morrison)、印度總理莫迪(Narendra Modi)和日本首相菅義偉，舉行「四方安全對話」(Quad)領袖實體會議，體現拜登政府以參與印太事務為優先。
白宮發言人莎奇(Jen Psaki)透過聲明表示，美日印澳四國領袖將專注於深化關係、促進區域合作，例如擊敗新冠病毒、處理氣候危機、在新興科技和網路空間合作，以及促進自由開放的印太區域。
莎奇表示，主辦這場峰會，展現拜登政府以參與印太事務為優先，包括透過新的多邊架構以應對21世紀的挑戰。
日本媒體日前報導，已宣布不參選連任自民黨總裁、將卸下首相職務的菅義偉將二度訪美，應拜登政府邀請出席「四方安全對話」會議，這場出訪也被視為菅義偉的畢業之旅。
「四方安全對話」被視為拜登重返印太的重要槓桿，新聞媒體Axios報導，不能理所當然認為「四方安全對話」成員國會緊密合作，甘冒激怒中國的風險；華府部分人士認為，「四方安全對話」可能最終成為21世紀亞洲的北約組織(NATO)基礎。
為因應2004年南亞海嘯，美日印澳於2007年成立「四方安全對話」，之後因印度和澳洲擔心會被視為挑釁中國，轉趨低調；前總統川普恢復這個架構，拜登政府上任後積極運作。
四國領袖今年3月12日透過視訊舉行拜登政府任內首次「四方安全對話」會議，決議共同努力增加疫苗產量，明年底前投入10億劑到東協與東南亞國家，成立疫苗、新興科技和氣候等工作小組；當時就決定，今年底前再舉行一場面對面的領袖峰會。
根據年初發布的5點聯合聲明，重申合作共同應對疫苗短缺和氣候變遷的挑戰，為此成立3個工作小組，包括疫苗專家工作小組，負責落實疫苗配送；關鍵與新興科技工作小組，促進未來國際標準和創新技術的合作；以及氣候工作變遷工作小組。
當時聯合聲明中雖未提及中國，但印度政府事後表示，峰會同意在印度生產美國疫苗，呼籲藉此對抗北京正在擴大的疫苗外交。
上一則
華爾街日報：臉書雙重標準 數百萬VIP用戶享禮遇免審查
下一則
FB留言