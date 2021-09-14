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白宮控CDC瞞重要數據 推遲補強針

編譯柯立偉／綜合13日電
加州護士凱文(中)上月正為80歲的葛美茲施打輝瑞補強針。但對於是否在本月20日開始普遍施打補強針，拜登政府內仍有不同意見。(美聯社)
加州護士凱文(中)上月正為80歲的葛美茲施打輝瑞補強針。但對於是否在本月20日開始普遍施打補強針，拜登政府內仍有不同意見。(美聯社)

拜登政府正推動在20日開始讓民眾接種第三劑補強針的計畫，但白宮防疫團隊與聯邦疾病管制中心(CDC)仍存有歧見，有白宮及聯邦食品暨藥物管理局(FDA)官員指控CDC刻意隱瞞重要數據，蓄意推遲補強針政策的推行；但有兩位即將離職的FDA專家與科學家檢視證據後，13日公開表示當前施打第三劑確實不恰當。

兩名不具名的官員表示，擴大接種第三劑的政策已達成共識，但白宮與CDC之間對於如何推行補強針的政策仍有歧見；原本CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)8月18日與白宮官員共同發布聲明，表示將盡速公布接種補強針的政策細節，但CDC開完內部專家會議後，卻認為暫時只需針對「第一線醫護及長照機構人員」提供補強針。

CDC指出，所有的防疫政策必須立基於科學數據，而目前仍在等莫德納(Moderna)及嬌生(J&J)公司提交相關數據，因此無法立刻做出決策，白宮立下9月底開打的政策目標太過倉促。一名CDC官員說：「科學需要時間，這我們說過很多次了。」

除了行政團隊意見不合外，兩位即將自FDA離任的專家與世界衛生組織(WHO)對於美國將開打第三劑的政策也不表贊同。他們表示，即便是面對傳染力及致病率都較高的Delta變種病毒，現有疫苗仍能提供有效防護，就算不能完全避免染疫，但至少可以避免重症率與住院率，因此兩劑疫苗已足。

FDA生物評估與研究中心(CBER)疫苗研究與審查辦公室主任瑪莉安‧古柏(Marion Gruber)，因無法認同與接受白宮推動補強針的政策，將在10月30日退休；另一位辦公室副主任克勞斯(Philip Krause)則預計11月離任。

反對廣泛接種第三劑補強針的科學家，13日聯名在醫學期刊刺胳針(The Lancet)上發表論文結論，表示「將來或許」每個人都需要接種第三劑，然而就目前狀況而言，確實沒有必要。古柏與克勞斯都加入聯名論文。

論文指出，疫苗所提供對於「輕症」的保護或許會隨著時間減弱，但對於避免重症及死亡的保護力會續存。論文中認為：「如果貿然接種，還可能會提高疫苗帶來副作用的機率，進一步降低人們對疫苗的接受度，得不償失。」

CDC 白宮 疫苗

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