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又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

重返職場校園、參加大型活動 逾50%人支持強制接種

編譯林育正／綜合13日電
紐約市自然歷史博物館員工13日上班時，自動出示接種證明。紐約市13日開始嚴格執行公共室內活動，都必須出示接種證明。(美聯社)
紐約市自然歷史博物館員工13日上班時，自動出示接種證明。紐約市13日開始嚴格執行公共室內活動，都必須出示接種證明。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)民調顯示，過半民眾支持回到職場、學校和參加演唱會或體育活動，必須強制接種新冠疫苗；白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)則支持搭乘飛機強制接種；不過佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)聲稱，若佛州各級地方政府強制要求員工接種，將遭5000元罰款。

CNN民調指出，支持重返職場須強制接種者達54%；回學校上課、觀看運動賽事或演唱會也有55%；不過認為強制接種才能進入超市僅41%。

民調從4月以來，隨著Delta變種病毒使確診案例再次爆增，支持強制接種的民眾比例呈上升趨勢；學生重回學校方面，已上升六個百分點；回到公司與參加活動則有八個百分點。

目前有86%民眾認為疫情尚未結束；近三分之二認為美國經濟尚未自疫情中恢復，64%表示在日常生活仍採取額外防疫措施；現在只有36%民眾感到安全，能以疫情爆發前的方式生活。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)長佛奇表示，他支持立法，強制旅客要先接種新冠疫苗才能搭機旅行，另大力支持學生接種疫苗，原因在接種而防止感染其他傳染病的政策早已行之有年。

不過佛州州長德桑提斯針對接種，仍維持強硬反對立場；他在13日表示，若郡和州政府強制雇員接種，每次違規州政府將開罰5000元。德桑提斯表示，這是為了「保障佛羅里達的工作權」。

上周拜登總統要求勞工部命令所有員工數超過100人的企業，確保雇員已接種，或每周進行一次篩檢。不過德桑提斯表示，這已違反佛州最近通過的新法；新法禁止私人企業要求接種證明，且同樣適用於政府單位。他說：「這根本上就是錯誤的，我們不應該允許聯邦政府危害人民生計。」

德桑提斯 佛州 疫情

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