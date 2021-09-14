拜登強制防疫令 全美不到3成學校達標

紐約市13日開始嚴格執行公共室內活動，都必須出示接種證明。(美聯社)

拜登總統上周指出，為了讓全美各地學校新學期能在安全環境當中維持開放，教職人員需要接種新冠疫苗，未接種人員須定期接受病毒檢測 ，而且進入校園必須全面戴口罩 。紐約時報報導，以目前狀況看來，對於拜登的要求，全國規模最大的學區 只做到要求戴口罩的項目而已。

根據華盛頓大學公共教育創新研究中心的全美學區防疫措施追蹤統計，全國規模最大100個學區當中，目前平均每10個學區裡，就有9個要求全面戴口罩，但僅約25%學區要求教師接種疫苗，定期為學生提供病毒檢測的學區則只有15%。

統計顯示，目前全美學區對於學生接觸到染疫確診案例之後的隔離要求，若與2020年春季期間相比，規定已經變得寬鬆許多。

全美規模最大100個學區當中，都沒有任何學區因為今夏這波疫情反彈而宣布停止讓學生到校上全天班，但許多學區對於Delta變種病毒肆虐，則忙著訂定因應方案。

紐時分析，目前各地學區面臨的最大挑戰在於，如何提供遠距教學選項給仍然不願意讓孩子恢復面對面教學的家庭。全國規模最大的100個學區裡，高達94%學區仍有網課選項，但紐約市、新澤西州紐瓦克(Newark)、德州艾爾帕索(El Paso)、康乃狄克州橋港市(Bridgeport)、俄亥俄州岱頓市(Dayton)等學區並不包括在內。

戴口罩要求也是讓各地學區頭疼的另一個問題。規模最大的100個學區裡，約有89%要求進入教園必須全面戴口罩，比率已較今年8月中旬時提高。

另外，27%學區要求教職人員全面接種新冠疫苗，比率也較今年8月中旬提高。全國規模最大的100個學區裡，約有15%定期為學生安排新冠病毒檢測。

與去年相比，各地學區對於接觸確診案例之後的隔離措施，改變最為明顯。