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美網／瑞度卡努韌性十足 像極中國母親 李娜是她最欣賞的球員

編譯林育正／綜合12日電
名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日在紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心，親吻冠軍獎盃。(美聯社)
名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日在紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心，親吻冠軍獎盃。(美聯社)

18歲華裔英國女將瑞度卡努(Emma Raducanu)寫下黑馬傳奇，成為在公開年代第一位從會外賽晉級，最終贏得大滿貫冠軍的選手；而她也將球場上的韌性，歸功於來自中國的母親；中國退役名將李娜更是她最欣賞的球員之一。

瑞度卡努出生於多倫多，父親為羅馬尼亞人，母親翟冬梅為來自瀋陽的中國人，一家人在她兩歲時移居英國。她的華裔背景，不僅讓她被球迷大呼神似台灣藝人楊丞琳，她也認為堅毅的特質，就是來自母親。

瑞度卡努的母親翟冬梅為來自瀋陽的中國人。(Getty Images)
瑞度卡努的母親翟冬梅為來自瀋陽的中國人。(Getty Images)

不時在每一分之間朝手指吹氣的瑞度卡努，遺傳了些許亞裔特質，她說：「母親總是向我灌輸許多特質，例如紀律，以及必須尊重他人。當我拜訪中國時，發現那裡的人心態上韌性十足，感覺沒有人能擊潰他們。我從母親身上獲得啟發，她總是非常努力。」瑞度卡努曾在假期時造訪瀋陽，更在當地體育學校練球。

瑞度卡努恰巧非常崇拜來自父母祖國的網球名將，羅馬尼亞前球后哈蕾普(Simona Halep)以及李娜，「她們兩人都來自非常辛勤努力的國家，在場上展現的心理素質，對我幫助非常大。」

2011年，她看李娜在法網成為第一位奪下大滿貫單打冠軍的中國選手，她回憶道：「她展現十足韌性與內心力量，比賽至今都還是記憶猶存。就算李娜已經退休，我還是在YouTube上看了很多場她的比賽，她真的太有侵略性了。她敏捷快速，但又具有力量。」

中國 瑞度卡努 華裔

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