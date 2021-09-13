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美網／最不可能的灰姑娘大戰 紐約什麼都不奇怪

編譯林育正／綜合12日電
原本名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日從世界網壇傳奇名將比莉·珍·金(右)手中接過美網公開賽冠軍盃。(Getty Images)
原本名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日從世界網壇傳奇名將比莉·珍·金(右)手中接過美網公開賽冠軍盃。(Getty Images)

美國網球公開賽女單決賽，英國選手瑞度卡努(Emma Raducanu)和加拿大選手費南德茲 (Leylah Fernandez)11日聯手上演組成最不可能上演的決賽組合，造就青春無敵的青少女大戰；最後由瑞度卡努笑到最後，讓人讚嘆在紐約市，果然發生任何事情都不奇怪。

兩周前美網剛開打時，大部分球迷可能都沒聽過瑞度卡努與費南德茲的名號；費南德茲從未闖過大滿貫第三輪，近幾周更打得掙扎；瑞度卡努今年夏天更必須從會外賽出發，但兩人卻在世界最大的網球場艾許球場(Arthur Ashe Stadium)，造就最不可能上演的決賽組合。

兩位選手在紐約很快的適應了大場面，得體接受電視訪問，走過女網名將金恩夫人(Billie Jean King)名言「壓力是一種特權」(pressure is a privilege)的球場通道，站上短短的網球生涯中最大的舞台。

但在決賽前，關注兩人灰姑娘之旅的球迷，也已知曉兩位少女球手的優勢以及多元的文化背景，甚至是兩人的小怪癖；例如，費南德茲上前發球之前，習慣站在底線後跳動。

兩人在場上的球風呈現出些許對比，左手持拍的費南德茲擊球帶著更多旋轉，更常試圖放短球；右手持拍的瑞度卡努，則以純粹的力量直來直往，靠著快速移動以反拍回擊，甚至向費德勒(Roger Federer)一樣，擊出正拍inside-out致勝球。

連美國退役名將，2003年美網冠軍羅迪克(Andy Roddick)都推文說：「這兩位年輕的女性，是網球界的一大禮物。」連坐在觀眾席的女網傳奇金恩夫人都說：「太讓人驚訝了，我從沒想過我能見證這樣的比賽。」

最終兩位決賽選手眼眶都充滿著淚水，但最讓人感到讚嘆的，還是兩人的冷靜沉著，與對比賽的適應性。費南德茲說道：「我知道今天對於紐約是特別艱難的一天，但我希望自己和過去20年的紐約一樣，強壯且充滿韌性。」

影片來源：YouTube US Open Tennis Championships

瑞度卡努 紐約市 美國

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