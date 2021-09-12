華裔公衛專家溫麟衍：不打疫苗等於酒駕

美國軍中開始大規模接種新冠疫苗，圖為一名平民雇員在肯塔基州諾克斯堡接種疫苗。(Getty Images)

全美新冠肺炎確診死亡病例日增逾1000例，公共衛生專家形容，不接種新冠疫苗 如同酒醉駕車；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)則認為，拜登 總統宣布的地方政府與企業防疫新規範太過溫和，不應該包括檢測的選項。

有線電視新聞網(CNN)醫療分析員、前巴爾的摩市衛生局長溫麟衍(Leana Wen)10日在「戰情室」(The Situation Room)節目中說說：「我們必須開始將未接種疫苗與酒駕相提並論。」

拜登9日宣布新冠疫苗強制令，指示勞工部要求員工100人以上的企業，確保員工接種疫苗或每周接受篩檢；拜登也簽署行政命令，要求所有政府職員接種疫苗，沒有篩檢選項。

部分共和黨官員批評聯邦政府管太多，衛生專家則表示，拜登必須實施更嚴厲的防疫措施，以防確診情況惡化。

「從公衛觀點來看，一點也不超過，事實上，我們希望相關政策更早出現且管得更嚴。」 溫麟衍說：「我們正處於一生中最嚴重的公衛危機，每天有逾千人病歿，作為社會的一分子，必須制定隨時保護人們健康與福祉的法規。」

佛奇接受CNN主播庫柏(Anderson Cooper)訪問時則說：「我認為總統的要求有些溫和，還是會存在真的不想打疫苗，也不想失去工作的人。」

佛奇不諱言表示，拜登的新措施在全國對抗新冠病毒之際，「顯然令人沮喪」。

聯邦疾病防治中心(CDC)上周數據顯示，平均每天有1110人死於新冠肺炎，這是繼8月底及3月初之後，再創單日病歿人數新高峰。

CDC數據顯示，62.8%的12歲以上國民已完全接種，73.7%至少接種一劑疫苗，但仍有數千萬人在傳染力強的Delta變種病毒擴散之際，選擇不打疫苗。

CNN醫療分析員雷尼爾(Jonathan Reiner)說：「大多數美國人拒打疫苗，病毒就在這群人之間傳播；我們生活在法治國家，若要持續拒打疫苗而使公衛威脅續存，就得承擔後果。」

蓋洛普(Gallup)上月民調顯示，56%受訪者支持企業要求員工接種疫苗，53%的人支持餐廳跟進，61%的人認為航空旅遊也要比照辦理。