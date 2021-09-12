佛州上訴法院 支持州長口罩禁令

佛州州長德桑提斯。（美聯社）

教育部10日表示，已經針對佛州 是否觸犯身心障礙學生權益啟動調查，因為佛州下令禁止學校要求學生戴口罩 ，損害身心障礙學生健康；就在同一天，佛州第一區域上訴法院(Florida First District Court of Appeal)裁定支持共和黨籍佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)，讓德桑提斯禁止公立學校要求戴口罩的規定恢復實施。

佛州里昂郡(Leon County)巡迴法院法官庫柏(John C. Cooper)日前裁定，暫時允許公立自行訂定戴口罩規定，但這項裁決10日已被佛州上訴法院推翻。

德桑提斯今年7月30日發布行政命令禁止學校要求學生戴口罩之後，引發一連串的司法攻防戰。

德桑提斯行政命令援引佛州剛通過的「家長權利法」( Parents' Bill of Rights)，將學生在學校是否戴口罩的決定權，完全交給學生家長作主。行政命令當中規定，推出戴口罩規定的學校，將失去州政府的預算提供。

教育部民權辦公室(Office for Civil Rights)將針對佛州禁止學校要求戴口罩的命令是否妨礙身心障礙學生權益展開調查，因為身心障礙學生在疫情期間，如果感染病毒將有陷入重病的高風險。

教育部民權辦公室8月底已針對愛阿華州、奧克拉荷馬州、南卡羅萊納州、田納西州及猶他州禁止州內學校要求學生戴口罩的規定啟動調查，進一步了解是否侵犯身心障礙學生權益，構成侵害民權。

對於德桑提斯的禁止校園戴口罩規定，許多學生家長並不贊同，已有家長組織因此提告。法官庫柏上個月裁定家長團體勝訴，並說「家長權利法」當中並沒有禁止戴口罩的條文。庫柏裁決指出，學區基於公共利益著想，可以訂定遭到家長反對的防疫規定。

德桑提斯辦公室對於庫柏的裁定提出上訴，並說家長團體對州長提告的動機，引起「嚴重疑慮」。

德桑提斯10日在推特發文寫道：「並不感到意外，佛州第一區域上訴法院恢復了家長權利，讓父母可以為兒女做出最好的決定。」他在推文中也表示：「我將持續為家長權利而奮戰。」