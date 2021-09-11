共和黨州長批疫苗新規違憲 拜登：去告啊

拜登總統夫婦10日在華盛頓探訪一間公立小學，與師生互動，直言接種疫苗不是兒戲，批評部分共和黨州長對學童健康漠不關心。(美聯社)

拜登 總統9日宣布擴大防疫行動，百人以上企業員工都要打疫苗 否則每周都要檢測病毒，不僅影響全國三分之二勞動人口約8000萬人，更激怒全國各地共和黨 州長；多位州長指責這是攻擊個人自由的「違憲」之舉，表明將採取法律行動要和拜登「法庭見」，但拜登10日毫不猶豫地回應：「去告啊！」

不少共和黨州長幾個月來持續反對強制戴口罩和其他防疫限制，即使這些州今夏染疫與死亡人數激增，仍不改其決定；拜登的防疫新規定，無疑讓聯邦政府與共和黨州長的政治鬥爭白熱化，多位州長指責拜登的擴大防疫計畫是對各州權力、私營企業和個人選擇的「大政府攻擊」，將採取法律行動，遏制總統濫權。

南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)在推特發文道：「拜登，法庭見！」懷俄明州長戈登(Mark Gordon)說，已要求州檢察長採取法律行動；德州州長艾伯特(Greg Abbott)指責拜登「攻擊私營企業」，表示已發布行政命令保障德州人選擇是否接種疫苗的權利。

亞利桑納州長杜西(Doug Ducey)推文道，「拜登-賀錦麗政府正在以空前危險方式，打擊私營企業和個人自由。」

共和黨全國委員會確定將控告拜登政府；主席隆娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)表示，許多中小型企業沒有經濟或法律資源對抗這「違憲、專制」的命令，而委員會將採取行動，保護美國人民的自由。

拜登顯然料到會招致反彈，9日宣布時即說，「若那些州長不肯幫助我們戰勝疫情，我將動用總統職權，讓他們閃邊站。」他10日進一步表示，他的規定經得起共和黨挑戰。

「去告啊！」拜登在華府一所中學致辭時說：「我非常失望，尤其是一些共和黨州長，對這些孩子的健康如此傲慢，對他們社區的健康如此傲慢。」

白宮表示，強制接種疫苗的規定，將由勞工部及聯邦職業安全與健康管理局(Occupational Safety and Health Administration，OSHA)負責實施；OSHA正在起草緊急臨時標準。

拜登動用行政權、要求近億美國工人接種新冠疫苗，仰賴的是一套複雜的法律工具，足以測試聯邦政府強制個人做出醫療保健決定的權力與極限。

拜登同時動用了總統權力範圍內的多個槓桿，包括使用1970年「職業安全與健康法」中的緊急條款，以扣留聯邦資金，威脅不服從的醫院和醫療保健組織；而他簽署行政命令，要求聯邦機構員工與包商雇員均須接種疫苗，不得以病毒檢測替代、否則開除，則是動用他身為聯邦勞動力及承包商首席執行長的權力。

不過，美國公共衛生協會(American Public Health Association)執行主任本傑明(Georges C. Benjamin)表示，這些防疫行動「來得太晚也不夠力」，而反對疫苗接種者很可能會抗拒；美國醫院協會(The American Hospital Association)則警告，拜登此舉可能「加劇已嚴重短缺的勞動力問題」。