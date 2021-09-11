拜登強推打疫苗…病毒檢測費 誰來埋單？

佛羅里達州一名男子在接受新冠病毒檢測；拜登總統推行的最新疫苗計畫，要求擁有百名以上員工的公司，必須強令雇員接種疫苗，否則就每周檢測病毒。(Getty Images)

拜登政府9日宣布旨在打擊新冠疫情的新措施，要求規模較大的公司行號強制規定員工接種疫苗 ，或者定期接受病毒檢測 ；紐約時報分析，拜登政府的新規定適用於數千萬美國民眾，全美大約三分之二勞工都在規範之內，卻引發一個敏感問題：病毒檢測費用誰來埋單？

目前醫師對於新冠病毒檢測的收費，價格在50元至100元之間，若要每周定期檢測，開銷頗為可觀；聯邦法律規定，當醫療機構要求患者接受新冠病毒檢測時，保險公司必須全額承擔檢測費用，但職場的定期病毒檢測則不在保險公司支付範圍內。

喬治城大學(Georgetown University)醫療保險 改革研究中心(Center on Health Insurance Reforms)教授莎賓娜‧柯列特(Sabrina Corlette)分析，病毒檢測花費由誰負責，決定權在雇主，雇主有權要求員工自行承擔病毒檢測費用。

紐約時報報導，雇主目前考慮的選項不同，有的雇主願意全額支付員工的病毒檢測花費，也有雇主選擇讓未打疫苗的員工負擔檢測費。

今年夏初，聯邦政府提議未打疫苗勞工應該定期接受病毒篩檢時，曾表示政府將承擔檢測費；紐約時報報導，但聯邦政府承擔檢測費用的計畫極可能取消，拜登政府9日也宣布，數百萬聯邦政府機關員工不能因為願意接受病毒檢測而拒打新冠疫苗；未打疫苗的聯邦機關員工有75天時間可以接種疫苗，倘若限期截止仍未打疫苗，將面臨懲處。

田納西州羅茲學院(Rhodes College)規定，未打疫苗學生如果沒有醫師證明或宗教豁免書，每學期必須繳交1500元病毒檢測費用，每周接受檢測；該學院表示，約75%教職員都已接種新冠疫苗。

在拉斯維加斯擁有多家飯店及賭場的美高梅度假集團(MGM Resorts)，對於未打疫苗員工在飯店及賭場內的保健室接受病毒檢測，收取15元，員工也可選擇前往飯店之外的診所接受檢測。

柯列特指出，對於雇主要求勞工進行病毒檢測，到頭來經常由保險公司承擔花費，因為保險公司很難判斷是醫師還是雇主要求的檢測，但如果民眾每周都向保險公司申報病毒檢測開銷，保險公司便可能以病毒檢測屬於職場要求為由，拒絕承擔開銷。