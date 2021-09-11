強推打疫苗…拜登為堵疫情 更為救經濟

拜登疫苗推疫苗新措施，除了要控制疫情，也意在挽救經濟，讓各行各業恢復疫情前的狀態；圖為紐約市布魯克林的一間電影院，觀眾在入場時出示疫苗接種證明。(Getty Images)

拜登 總統9日強勢採取行動，想增加疫苗 接種人數以遏止新冠Delta變種毒株的散播，原因不光在護生，還想對抗病毒演化對經濟造成的威脅；千百萬名拒絕疫苗的人，拜登政府無法講道理說服他們去接種，經濟復甦於是受到拖累。

紐約時報報導，各項即時統計均指出，不管去餐廳用餐、搭機旅遊及服務業，消費者近幾周都避免與人接觸；拜登團隊前幾周原本淡化Delta病毒株對經濟復甦的影響，但現在已承認8月就業成長趨緩，是這波疫情 所致。

雖說消費者及企業主現已不像去年春季疫情剛開始肆虐那般節省開支，但病毒依然危及景氣復甦；對商業活動設限的州、市數目也比前幾波遠來得少；聯邦官員們也矢言，不會重返封城或閉鎖。

但最近因疫情病殁人數大增，8月已重傷消費者信心，大家再度減少人與人接觸的商業活動，對秋季開支兆頭不妙之至；疫情猖狂不休，也讓拜登的施政支持率快速下跌，連民主黨人都不力挺他。

經濟學家指出，新確診件數、病殁數暴增，顯然也讓全國很多人望而卻步，不願接受企業界要拋頭露面的職缺；發生這種現象的同時，企業及消費者都在抱怨勞工短絀，而政府對窮苦家庭的支援漸減，官員們巴望著升高的工資能推動消費者開支。

拜登9日宣布的計畫強制聯邦公職人員、承包商及千百萬名醫療工作者接種疫苗，勞工部另頒新規定，要求100人以上的公司要麼接種疫苗，要麼就每周接受篩檢；這些新措施可以推動更多檢疫，提供更多援助給小企業，呼籲各級學校強制接種疫苗，另提供補強針給合乎資格的國人；拜登估計這些新要求將影響1億國人，換算約勞動總人口的三分之二。

拜登表示，國家有對抗新冠病毒的工具，條件則是全國要團結動用這些工具；但他的舉動遭遇政治風險，許多保守派國會議員很快就反彈，評批他違憲、濫權。

但政府官員始終都把增加接種疫苗人數，看待成提振景氣的主要策略；白宮經濟顧問委員會主席瑟西莉亞‧豪斯(Cecilia Rouse)指出，目前景氣轉差，是因公衛危機所致；只要能掙脫疫情，國民恢復健康，經濟就會健全起來。