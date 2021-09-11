疫情急…12歲以下疫苗 輝瑞數周內申請授權

輝瑞公司將在數周內就五至11歲的兒童新冠疫苗向當局提出申請。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )10日指出，為盡速讓12歲以下的兒童接種新冠肺炎疫苗 ，正「全天候進行」審查的工作；此外，輝瑞 (Pfizer)與德國生技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗將在幾周內提出五至11歲兒童的使用授權申請。

FDA代理局長伍德考克(Janet Woodcock)與FDA生物製劑評估暨研究中心(CBER)主任馬克斯(Peter Marks)發表共同聲明表示，迫切希望能讓兒童及早接種新冠疫苗，不過「仍需要科學和數據來指引我們」。

隨著具高傳染性的Delta變種病毒株持續蔓延，近日全國各地感染新冠肺炎的住院率不斷攀升，其中包括許多還不符合疫苗接種資格的兒童；加上校園重新開放，不僅使許多家長感到焦慮、且急於讓他們的孩子接種疫苗，也讓當局壓力倍增。

FDA希望盡快批准12歲以下兒童接種新冠疫苗，輝瑞公司也將就五至11歲的兒童疫苗申請許可；圖為紐約州納蘇郡的一名13歲少年在接種疫苗。(路透)

為確保疫苗的安全性，臨床試驗中至少要有一半的志願者接種疫苗並觀察超過兩個月，「一旦完成臨床試驗，製造商須透過數據分析得知疫苗的安全性及有效性」。

馬克斯曾在上個月表示，只要藥廠提交試驗數據，將盡可能迅速通過12歲以下兒童使用疫苗的授權；「顯然現在還有試驗正在進行，只能先等待他們的試驗數據，」馬克斯說：「我們希望確保每個步驟都是正確的。」

目前僅輝瑞疫苗可供12至15歲青少年使用；莫德納(Moderna)與嬌生(Johnson & Johnson)只能供成年人接種。

此外，輝瑞與BioNTech也在10日宣布，他們將針對更年幼的兒童生產較少劑量的疫苗，BioNTech共同創辦人奧茲勒姆‧圖雷齊(Ozlem Tureci)接受德國媒體「明鏡雜誌」(Der Spiegel)採訪時說：「未來幾周我們將向全球監管機構展示針對五至11歲兒童的研究結果。」

輝瑞董事會成員之一、前FDA局長高特里布(Scott Gottlieb)曾透露，該藥廠最快可在10月提出年幼兒童的使用授權申請。