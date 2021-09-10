一件文物、一則故事 911博物館證明他們「曾經活過」

九一一國家紀念博物館中的每一文物，都含一個故事。圖為博物館館長珍‧拉米瑞茲(右)在整理文物。（美聯社）

九一一 事件時，25歲、即將成婚的安垂雅‧哈柏曼(Andrea Haberman)因為出差，第一次來到紐約 ；但是現在，哈柏曼的家中只留下她滿是灰燼、破碎的錢包，已經部分融化的手機，鏡片碎裂、鏡框鏽蝕的眼鏡，都是她人生最後一刻的遺緒。

這些遺物多年來都封存在哈柏曼家中的抽屜裡；一拉開，就會讓哀慟的心情縈繞在哈柏曼家人心裡。

終於，家人近期決定將這些遺物捐贈九一一博物館 ，因為「如果想要回味過往的快樂時光，這些遺物沒有任何幫助」。

興建在被炸毀的世貿大樓原址上的「九一一國家紀念博物館」(National September 11 Memorial & Museum)除作為紀念追思外，也收藏大量遇難者或倖存者的遺留物品，而且文物數量還在增加；因為部分遇難者家屬認為，將他們的故事永遠封存在家中櫃子裡，似乎不是最好的選擇，而每件展藏品背後，都隱藏著20年前的一段故事。

在博物館內還可以看到如護照、棒球手套、衣物、鞋子、戒指等遺物；館長珍‧拉米瑞茲(Jan Ramirez)表示，每個物件背後，都是個有血有肉，擁有不同生活的人。

她說，那些當天如常去上班、搭飛機後就再也回不來的人，需要一個地方讓家人們追思、留念。

並不是所有的遺物都來自遇難者，也有倖存者捐贈當時留下的物件給博物館；例如九一一事件時，琳達‧賴斯-羅佩茲(Linda Raisch-Lopez)從南座97樓一路往下狂奔，而且為了更快速往下逃，她不顧瓦礫、碎屑遍布的現場，把高跟鞋脫下拎在手上，赤腳狂奔。

當她終於逃到一樓後，才在路上穿回高跟鞋；現在博物館還收藏著那雙因為腳割傷、起泡而殘留血跡的高跟鞋，作為「活下去的意志」的象徵。

還有一套木工工具屬於怡安集團(Aon)副總魯尼(Sean Rooney)，事件發生時，他在105樓的濃煙密布中，艱難的打電話給妻子說「我愛妳」，接著就此失蹤。

魯尼的嫂嫂表示，木工就像是在「建設」，與九一一的破壞呈現對比。

魯尼的妻子後來不幸在2009年死於空難，而且還是在代領魯尼高中母校頒發榮譽的途中；魯尼的嫂嫂說，這些遺物非常重要，可以證明這個人「曾經活過」。