911事件倖存者 他，永不放棄 她，行屍走肉

世貿大廈倒塌後，警察吉米諾被困在20呎的瓦礫堆下12小時才獲救，他說受困和復健的過程讓他真正領略到，什麼叫做「永不放棄」。（美聯社）

九一一事件造成近3000人死亡，但是也有約3萬3000人在世貿大樓的浩劫中倖存，這些人都背負了不同的故事，20年來都是如此，未來可能也將是如此。

浩劫過後的感受是複雜的；世貿大樓的倒塌後，警察吉米諾(Will Jimeno)被困在20呎的瓦礫堆下，牆面的碎塊扎進他的腿裡，劇痛且口乾舌燥，他的同僚在他旁邊，已經氣絕身亡。

吉米諾受困12小時以後才獲救，其經歷曾被拍成電影 「世貿中心」；吉米諾表示，從手術到復健，身體的復原是漫長的，但是心裡的創傷要復原更漫長，雖然這段記憶永遠無法遺忘，不過他也因此真正領略到，什麼叫做「永不放棄」。

警察迪馬可╱忘記如何逃出去的，至今仍戴著刻有14名遇難同僚名字手環。

另一名倖存的警察，隸屬緊急服務單位(Emergency Service Unit)的迪馬可(Mark DeMarco)則已無法記得他是如何逃出去的，只知道過程中曾差點跌進一個大坑裡。

迪馬可說，他之後曾想，如果當時他往反方向逃，或是晚些還早些離開的話，會發生什麼事情；到現在，迪馬可仍會戴著刻有14名遇難同僚名字的手環。

上班族布莎特╱感念同事疏散大家自己罹難 ，「不再將這段經歷塵封在心裡」。

當時在南座101樓怡安集團(Aon)上班的德茜蕾．布莎特(Désirée Bouchat)至今依然感念她的同事柏格(James Patrick Berger)。

當時飛機撞上北座時，所有人都覺得這只是一場意外，唯獨柏格堅持要疏散所有的同事，布莎特與眾人搭上電梯後，柏格繼續在101樓尋找其他同事；當布莎特回到一樓時，另一架飛機撞向南座，而柏格還在101樓。

布莎特表示，她後來總是跟別人及她自己說：「我很好，還活著呢！」但其實心知肚明，她早已成為行屍走肉，唯一可能的解方，就是不再將這段經歷塵封在心裡。

九一一事件過去20年，世貿遺址的重建工程尚未完成。(美聯社)

上班族蘭斯基/倖存讓她變得更堅強，「賓拉登殺不死我，冠狀病毒也不會」。

在29樓「帝國藍十字藍盾」(Empire Blue Cross Blue Shield)擔任健保 業務經理的溫蒂．蘭斯基(Wendy Lanski)則是打著赤腳、踏過瓦礫碎屑逃出；蘭斯基去年春天染上新冠重症，躺在病床上的她默默地說道：「賓拉登都殺不死我，冠狀病毒也不會」。

蘭斯基表示，在大災難中倖存，有時會讓你變得更堅強，而這也只是「接下來的人生旅程中的第一段」；蘭斯基說，有時她也會想，為什麼有3000人無法像她一樣活下來，不過她最終還是接受這個事實，而且要為「那再也無法發聲的3000人發聲」。