我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

911事件倖存者 他，永不放棄 她，行屍走肉

編譯洪毅／綜合8日電
世貿大廈倒塌後，警察吉米諾被困在20呎的瓦礫堆下12小時才獲救，他說受困和復健的過程讓他真正領略到，什麼叫做「永不放棄」。（美聯社）
世貿大廈倒塌後，警察吉米諾被困在20呎的瓦礫堆下12小時才獲救，他說受困和復健的過程讓他真正領略到，什麼叫做「永不放棄」。（美聯社）

九一一事件造成近3000人死亡，但是也有約3萬3000人在世貿大樓的浩劫中倖存，這些人都背負了不同的故事，20年來都是如此，未來可能也將是如此。

警察吉米諾╱困在20呎瓦礫堆下，同僚在他身旁氣絕，復健漫長心傷難癒。

浩劫過後的感受是複雜的；世貿大樓的倒塌後，警察吉米諾(Will Jimeno)被困在20呎的瓦礫堆下，牆面的碎塊扎進他的腿裡，劇痛且口乾舌燥，他的同僚在他旁邊，已經氣絕身亡。

吉米諾受困12小時以後才獲救，其經歷曾被拍成電影「世貿中心」；吉米諾表示，從手術到復健，身體的復原是漫長的，但是心裡的創傷要復原更漫長，雖然這段記憶永遠無法遺忘，不過他也因此真正領略到，什麼叫做「永不放棄」。

警察迪馬可╱忘記如何逃出去的，至今仍戴著刻有14名遇難同僚名字手環。

另一名倖存的警察，隸屬緊急服務單位(Emergency Service Unit)的迪馬可(Mark DeMarco)則已無法記得他是如何逃出去的，只知道過程中曾差點跌進一個大坑裡。

迪馬可說，他之後曾想，如果當時他往反方向逃，或是晚些還早些離開的話，會發生什麼事情；到現在，迪馬可仍會戴著刻有14名遇難同僚名字的手環。

上班族布莎特╱感念同事疏散大家自己罹難 ，「不再將這段經歷塵封在心裡」。

當時在南座101樓怡安集團(Aon)上班的德茜蕾．布莎特(Désirée Bouchat)至今依然感念她的同事柏格(James Patrick Berger)。

當時飛機撞上北座時，所有人都覺得這只是一場意外，唯獨柏格堅持要疏散所有的同事，布莎特與眾人搭上電梯後，柏格繼續在101樓尋找其他同事；當布莎特回到一樓時，另一架飛機撞向南座，而柏格還在101樓。

布莎特表示，她後來總是跟別人及她自己說：「我很好，還活著呢！」但其實心知肚明，她早已成為行屍走肉，唯一可能的解方，就是不再將這段經歷塵封在心裡。

九一一事件過去20年，世貿遺址的重建工程尚未完成。(美聯社)
九一一事件過去20年，世貿遺址的重建工程尚未完成。(美聯社)

上班族蘭斯基/倖存讓她變得更堅強，「賓拉登殺不死我，冠狀病毒也不會」。

在29樓「帝國藍十字藍盾」(Empire Blue Cross Blue Shield)擔任健保業務經理的溫蒂．蘭斯基(Wendy Lanski)則是打著赤腳、踏過瓦礫碎屑逃出；蘭斯基去年春天染上新冠重症，躺在病床上的她默默地說道：「賓拉登都殺不死我，冠狀病毒也不會」。

蘭斯基表示，在大災難中倖存，有時會讓你變得更堅強，而這也只是「接下來的人生旅程中的第一段」；蘭斯基說，有時她也會想，為什麼有3000人無法像她一樣活下來，不過她最終還是接受這個事實，而且要為「那再也無法發聲的3000人發聲」。

警察 健保 電影

上一則

美軍撤離後…神學士允許113名西方僑民搭機離境

下一則

搭飛機不戴口罩 TSA加倍罰款 最高3000元

延伸閱讀

從911事件活過來 他領悟永不放棄 她活得行屍走肉

從911事件活過來 他領悟永不放棄 她活得行屍走肉
拜登簽令聯邦雇員須打疫苗 也將要求企業員工接種或篩檢

拜登簽令聯邦雇員須打疫苗 也將要求企業員工接種或篩檢
911事件20周年前夕 佛里曼呼籲全球「多合作、少對抗」

911事件20周年前夕 佛里曼呼籲全球「多合作、少對抗」
高燒、呼吸困難、意識模糊 快去急診

高燒、呼吸困難、意識模糊 快去急診

熱門新聞

艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）和太太歐文琦（Wenqing Ou）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

2021-09-02 21:59
颶風艾妲給東部州帶來破紀錄大雨，但也讓人在患難中看見無私與英雄般的事蹟。圖為羅德島州普玆茅斯一名居民用手機留下災難對當地的破壞。(美聯社)

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

2021-09-03 21:55
美國20日起將​開放部分民眾施打新冠疫苗，紐約時報3日報導，公衛官員向白宮建議，追加施打新冠疫苗計畫只針對輝瑞（Pfizer）疫苗接種者。Getty Images

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

2021-09-03 21:43
艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線

2021-09-03 03:00
國稅局出現「數學」烏龍，錯算錯發1100萬張追稅函，其中很多是收到政府疫情補助金支票的納稅人。(美聯社)

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

2021-09-05 06:19
國會眾院逾百名民主黨議員提案，要將聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的參加年齡降至60歲。(本報資料照片)

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

2021-09-04 19:11

超人氣

更多 >
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？