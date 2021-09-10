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美軍撤離後…神學士允許113名西方僑民搭機離境

編譯潘勛／綜合9日電
首批搭民航機離開阿富汗的旅客，抵達卡達首都多哈。(路透)
首批搭民航機離開阿富汗的旅客，抵達卡達首都多哈。(路透)

阿富汗神學士政權9日允許113名美國僑民、擁有美國永久居留權人士等持有西方國家護照者，搭乘卡達航空班機由喀布爾機場離開，前往卡達，成為8月美軍撤離之後，第一次國際商業航班恢復由喀布爾機場起降，大規模撤走滯阿的西方僑民。

華爾街日報9日報導，卡達官員一開始表示，國營航空公司該波音777型客機原擬載運200乘客，但有些原本要搭機的人不克準時抵達喀布爾機場；卡達特使卡塔尼(Mutlaq al-Qahtani)與神學士發言人穆賈希德(Zabiullah Mujahid)在機場召開聯合記者會，宣稱10日還會再派班機載人。

卡達航空的班機代表世界各地與喀布爾市恢復商業客機往來；數十名卡達特戰部隊戰士在機場國際線出口站戍守停機坪，提供安全服務，讓乘客得以報到並做安檢。

美軍8月30日撤離時，曾摧毀及癱瘓喀布爾機場某些管控設備；卡達技師團隊過去幾天設法讓機場白晝航班恢復運作，卡塔尼表示，喀布爾機場已能全面營運。

9日搭機的美僑及一干人等幾乎全為阿富汗裔；其人很多人是趁夏天回國探親，結果碰到阿國前政府8月中旬突然垮台而滯留當地。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示，曾邀請30多名僑民及持有綠卡者搭乘卡達班機，但並非人人都欣然應邀；有些人健康有毛病，另些人則選擇留下來，與無法離境的家人留在阿富汗，還有些人對是否離開還心意未定。

知情人士指出，其他搭機離開者有加拿大、德國、英國及烏克蘭公民。

乘客表示，9日晨卡達班機出現前幾個小時他們才知道得以離開，先是被叫到喀布爾市中心的塞雷娜大飯店(Serena Hotel)，再由卡達外交官及士兵幫忙，以迷你巴士組成車隊送他們到機場，其中有輛巴士前擋風玻璃還有彈孔；抵達機場後，旅客按國籍區分開來。

大約100名美僑及數百安全有虞的阿富汗人本打算由阿國北部城市馬薩里沙利夫(Mazar-i-Sharif)搭包機離開，但原先的協議後來失效；神學士8日通知包機組織者，准許美僑及持有效護照、簽證者由喀布爾市搭機離開；美方官員也開始通知等在馬薩里沙利夫機場的人前來喀布爾，但不曉得有多少滯留馬薩里沙利夫機場者回到喀布爾，搭9日班機離開。

首批搭民航機離開阿富汗的旅客，抵達卡達首都多哈。(Getty Images)
首批搭民航機離開阿富汗的旅客，抵達卡達首都多哈。(Getty Images)
神學士控制阿富汗後，首架民航機於9日從喀布爾機場起飛。(Getty Images...
神學士控制阿富汗後，首架民航機於9日從喀布爾機場起飛。(Getty Images)

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