中情局前首長：凱達將窩藏阿富汗重建 再對美恐攻

用倒塌的世貿大廈鋼樑做成的九一一紀念十字架，矗立在紐約皇后區微風點。（路透）

九一一 恐攻事件受害者家屬們表示，由於該事件調查中某些紀錄顯然不是失蹤就是遺失，因此要求司法部督察長出面，深入追查聯邦調查局(FBI )偵辦劫機分子及其同夥後，處理證據的方式。

另外，曾為前總統布希簡報九一一事件，並為前總統歐巴馬獵殺賓拉丹(Osama Bin Laden)提供重要情報的前中央情報局(CIA)代理局長莫瑞爾(Michael Morell)，7日在一場九一一事件20周年線上紀念研討會表示，神學士(Taliban)重掌政權後，必然會為凱達在阿富汗提供庇護。

莫瑞爾說，神學士政權必定會讓凱達於阿富汗境內窩藏，「這也是凱達的目的，重整勢力再度對美國發動恐怖攻擊。」

拜登總統下令後，有關九一一事件的調查文件，可望在九一一事件20周年紀念前解密。圖為設在新澤西州澤西市的九一一事件檔案館。（美聯社）

拜登 總統日前已指示司法部與相關機構，檢視並解密關於九一一事件的調查文件，並於半年內對外公布。

上千名九一一受害者家屬、救災人員與生還者上個月要求拜登解密政府檔案，以了解沙烏地阿拉伯官員是否協助或資助發動恐攻的任何一名凱達組織(al-Qaida)成員，否則不歡迎拜登參與九一一事件20周年紀念活動；據調查，19名劫機者中，有15人來自沙烏地。

美聯社報導，家屬們認為，失蹤或被藏匿起來的證據可能至關重要，可證明他們的假設，即沙烏地其實是共謀；家屬依這項假設為本，準備向聯邦法院提訴。

家屬們聲稱失蹤或消失的證據當中，有一項便是FBI沒能提呈恐攻分子在陰謀策畫時的電話通聯紀錄、訪談目擊者的紀錄；此外還有一張照片，其內容顯示有個沙烏地外交官在兩名劫機者抵達美國後，即與他們在加州南部某清真寺外見面。

家屬們另要求FBI交出一段視頻，聲稱視頻內容是一名沙國人在聖地牙哥為兩名劫機犯辦派對，但FBI一名高級官員去年表示，局內曾找尋該視錄像，但沒能找著。

司法部上個月已表示，現在FBI應該致力於檢視是否有些資訊，以往認為不能公開，但現可與外界分享。

家屬們表示，截至目前FBI還沒提出更多具體事證，也沒答應要更加努力，找出局內失蹤文件，故於訴狀中要求督察長調查是否有一或更多名FBI官員蓄意瀆職，故意銷毀或藏匿證據，以免曝光。