911事件20周年 拜登將至3處恐攻地點悼念

白宮表示，九一一事件20周年當天，拜登 總統將造訪2001年9月11日遭遇恐怖攻擊的三處地點，包括紐約市 、賓州 與維吉尼亞州，為美國史上最嚴重的國內恐攻事件致哀。

拜登與第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)11日將走訪紐約市的世貿中心(World Trade Center)雙塔倒塌遺址、賓州仙克斯維爾鎮(Shanksville)，以及維吉尼亞州阿靈頓郡(Arlington)遭攻擊的五角大廈等三處事件地點致哀。

九一一攻擊事件共有四架客機遭恐怖分子挾持，兩架飛機分別撞向世貿中心雙塔，一架攻擊阿靈頓國防部建築，一架墜毀於仙克斯維爾鎮；此事件造成來自93個國家共2977人罹難，分別為紐約2753人、國防部184人，以及墜毀賓州的聯合航空(United Flight)93號班機則有40人喪生。

白宮表示，副總統賀錦麗則會偕第二先生任德龍(Doug Emhoff)赴賓州仙克斯維爾出席不同的活動後，再與拜登於五角大廈會合。

在周末的九一一事件20周年紀念之前不久，美軍8月底剛撤出阿富汗，結束美國最長戰事；這場戰爭即是在2001年恐攻後不久發動，報復策畫攻擊的伊斯蘭極端激進的「凱達組織」(Al-Qaeda)，以及包庇凱達的阿富汗武裝組織「神學士」(Taliban)。

拜登獲得民意支持結束阿富汗戰事，卻因撤離倉促且規畫不周，招致撻伐。