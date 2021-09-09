華郵／ABC民調：近半美國人認為911負面衝擊大

九一一恐怖襲擊事件對美國人的負面衝擊巨大，民調顯示20年來美國民眾的安全感下跌，僅三分之一民眾認為美國因為九一一事件變得更好。圖為武裝警察在紐約曼哈頓值勤。（Getty Images）

九一一 恐怖攻擊20周年將屆，華盛頓郵報與美國 廣播公司新聞網(ABC News)8日公布的最新聯合民調顯示，十年來，美國民眾的安全感下跌，認為九一一恐攻對美國造成長遠負面影響的比率也大增；約有46%美國民眾認為這起恐怖攻擊對美國造成的負面衝擊超過正面影響，僅33%民眾認為美國因為九一一事件變得更好。

對照十年前的相同民調，當時有55%的受訪民眾認為，九一一恐攻讓美國因禍得福，往更好的方向發展。

對於是否可能遭受恐怖分子攻擊，美國民眾對於安全的感受，如今也向下修正；這項調查結果顯示，約有49%受訪者說，與九一一恐怖攻擊發生前相比，現在美國比較安全，在2010年時則有48%受訪者回答感覺安全；九一一恐攻主謀賓拉丹(Osama bin Laden)被美軍狙殺的四個月後，也就是2011年9月間有64%受訪者回答感覺比九一一事件發生前安全。

華盛頓郵報與美國廣播公司新聞網的聯合民調是在今年8月29日至9月1日間進行，透過全國隨機抽樣以手機及市內電話訪問了1006名成年人，正負誤差在3.5%以下。

政治立場的不同影響著民眾對於能否避免恐怖分子攻擊的安全感受；統計顯示，57%民主黨籍受訪者說，覺得現在比九一一恐攻前更安全，54%共和黨籍受訪者則說，當今比九一一恐攻前更不安全。

自由派民眾中約有59%認為九一一恐攻讓美國變得更糟糕，中間派、保守派民眾則各有44%、45%認同如此看法。

這項調查同時納入對新冠疫情 的看法，調查顯示，約有80%受訪民眾認為疫情將永久改變美國；認為美國將因此變得更糟與更好的受訪者，比例各為50%及21%。

高達62%的保守派民眾表示美國將因疫情變得更糟糕，但持相同觀點的中間派、自由派民眾則分別只有47%及44%；若以政黨立場區分，56%共和黨員認為疫情將讓美國變得更糟，但只有42%民主黨員持相同看法。

共和黨員及傾向支持共和黨的民眾中，每十人就有六人反對學校強制要求學生戴口罩。