我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

華郵／ABC民調：近半美國人認為911負面衝擊大

記者顏伶如／綜合報導
九一一恐怖襲擊事件對美國人的負面衝擊巨大，民調顯示20年來美國民眾的安全感下跌，僅三分之一民眾認為美國因為九一一事件變得更好。圖為武裝警察在紐約曼哈頓值勤。（Getty Images）
九一一恐怖襲擊事件對美國人的負面衝擊巨大，民調顯示20年來美國民眾的安全感下跌，僅三分之一民眾認為美國因為九一一事件變得更好。圖為武裝警察在紐約曼哈頓值勤。（Getty Images）

九一一恐怖攻擊20周年將屆，華盛頓郵報與美國廣播公司新聞網(ABC News)8日公布的最新聯合民調顯示，十年來，美國民眾的安全感下跌，認為九一一恐攻對美國造成長遠負面影響的比率也大增；約有46%美國民眾認為這起恐怖攻擊對美國造成的負面衝擊超過正面影響，僅33%民眾認為美國因為九一一事件變得更好。

對照十年前的相同民調，當時有55%的受訪民眾認為，九一一恐攻讓美國因禍得福，往更好的方向發展。

對於是否可能遭受恐怖分子攻擊，美國民眾對於安全的感受，如今也向下修正；這項調查結果顯示，約有49%受訪者說，與九一一恐怖攻擊發生前相比，現在美國比較安全，在2010年時則有48%受訪者回答感覺安全；九一一恐攻主謀賓拉丹(Osama bin Laden)被美軍狙殺的四個月後，也就是2011年9月間有64%受訪者回答感覺比九一一事件發生前安全。

華盛頓郵報與美國廣播公司新聞網的聯合民調是在今年8月29日至9月1日間進行，透過全國隨機抽樣以手機及市內電話訪問了1006名成年人，正負誤差在3.5%以下。

政治立場的不同影響著民眾對於能否避免恐怖分子攻擊的安全感受；統計顯示，57%民主黨籍受訪者說，覺得現在比九一一恐攻前更安全，54%共和黨籍受訪者則說，當今比九一一恐攻前更不安全。

自由派民眾中約有59%認為九一一恐攻讓美國變得更糟糕，中間派、保守派民眾則各有44%、45%認同如此看法。

這項調查同時納入對新冠疫情的看法，調查顯示，約有80%受訪民眾認為疫情將永久改變美國；認為美國將因此變得更糟與更好的受訪者，比例各為50%及21%。

高達62%的保守派民眾表示美國將因疫情變得更糟糕，但持相同觀點的中間派、自由派民眾則分別只有47%及44%；若以政黨立場區分，56%共和黨員認為疫情將讓美國變得更糟，但只有42%民主黨員持相同看法。

共和黨員及傾向支持共和黨的民眾中，每十人就有六人反對學校強制要求學生戴口罩。

美國 九一一 疫情

上一則

美力拚2035年 太陽能供電40%

下一則

911事件20周年 拜登將至3處恐攻地點悼念

延伸閱讀

走私美國海洋科技到中國 覃樹人被判2年徒刑

走私美國海洋科技到中國 覃樹人被判2年徒刑
911恐襲20周年╱美國人對政府加強監控 疑慮漸深

911恐襲20周年╱美國人對政府加強監控 疑慮漸深
美軍航艦打擊群駛入南海挺航行自由 沒通知中國

美軍航艦打擊群駛入南海挺航行自由 沒通知中國
韓國瑜接受僑胞邀請 赴芝加哥演講

韓國瑜接受僑胞邀請 赴芝加哥演講

熱門新聞

艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）和太太歐文琦（Wenqing Ou）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

2021-09-02 21:59
颶風艾妲給東部州帶來破紀錄大雨，但也讓人在患難中看見無私與英雄般的事蹟。圖為羅德島州普玆茅斯一名居民用手機留下災難對當地的破壞。(美聯社)

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

2021-09-03 21:55
美國20日起將​開放部分民眾施打新冠疫苗，紐約時報3日報導，公衛官員向白宮建議，追加施打新冠疫苗計畫只針對輝瑞（Pfizer）疫苗接種者。Getty Images

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

2021-09-03 21:43
艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線

2021-09-03 03:00
國稅局出現「數學」烏龍，錯算錯發1100萬張追稅函，其中很多是收到政府疫情補助金支票的納稅人。(美聯社)

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

2021-09-05 06:19
國會眾院逾百名民主黨議員提案，要將聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的參加年齡降至60歲。(本報資料照片)

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

2021-09-04 19:11

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒