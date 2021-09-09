911恐攻主嫌仍在候審 背後神祕原因曝光

九一一恐怖襲擊事件20年後，策畫恐襲的恐怖組織首腦仍被關押在關塔納摩拘留中心候審。圖為軍方提供的9月7日審訊現場畫像。（Getty Images）

九一一 事件過了20年，那次恐怖攻擊的策畫主嫌穆罕默德(Khalid Sheikh Mohammed)本該經歷「世紀審判」，他和另四名嫌犯7日在事隔十多年後終於再次出庭；但控辯雙方為了程序聽證便角鬥不休，為了掩飾美國政府刑求人犯，人犯遭無限期拘留，審判日期迄今未定。

關灣監獄 程序 遭批是夢魘

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，穆罕默德等五名凱達組織成員在2006年被被送到古巴關達納摩灣(Guantanamo Bay)美軍基地監獄關押後，司法程序奇慢無比的原因很多，司法人員要前往當地，後勤作業根本就是夢魘。

九一一恐怖襲擊事件20年後，策畫恐襲的恐怖組織首腦仍被關押在關塔納摩拘留中心候審。（美聯社）

調閱機密證據 一花好幾年

此外，為審判這批人犯的軍事委員會體制，是由歐巴馬政府潦草創就，因此每次判決都飽受爭議，一爭訟便耗時甚久，法官及控辯兩造律師更換如走馬燈。

但辯方律師及其他專家指出，拖這麼久的最大因素乃是在神祕鬼祟，律師要由控告人犯的機密證據取得彙總，一花就是好幾年；此外律師們雖然都有權調閱最高機密，但還是沒取得必要的一切。

九一一恐怖襲擊事件20年後，策畫恐襲的恐怖組織首腦仍被關押在關塔納摩拘留中心候審。圖為軍方提供的9月7日審訊現場畫像。（Getty Images）

旁聽厚玻璃 聲音慢40秒

記者及親屬進入法院，必須坐在厚厚玻璃阻擋的房間裡旁聽；聲音要延擱40秒才由線路傳來，以防人犯突然講出機密情事。

辯方律師指出，這麼鬼祟還有個重大原因；政府依然想把人犯關押到關達納摩灣監獄前，遭中央情報局(CIA)於密室刑求的詳情掩飾起來。

掩飾刑求 人犯無限期拘留

律師科奈爾(James Connell)指出，為了掩飾刑求，這些人犯才被帶來關達納摩灣監獄，而為了繼續掩飾刑求，才會有關達納摩灣監獄無限期拘留的情形；人犯移監至此15年，控辯兩造在九一一軍事委員會集會聽審了42次，都因掩飾刑求。

九一一恐怖襲擊事件20年後，策畫恐襲的恐怖組織首腦仍被關押在關塔納摩拘留中心候審。（Getty Images）

長期觀察關達納摩灣監獄人士指出，多年來控方未能獲准接受媒體採訪，只在聲明中聲稱會致力於程序公正；但在呈堂文件中，控方責備辯方律師延宕時日，一次又一次提出動議，挑戰堆積如山的證據。

專家指出，按當前審案速度，程序聽證還要再進行10年，可能到最後什麼審判都沒有。

年花1300萬 只關39人

紐約時報 估計，為了維持關達納摩灣監獄，每年約花1300萬元，目前卻只關39人犯；布希政府雖揚言要關閉該設施，但目前卻花1500萬元在擴建，包括一間新的法庭及辦公空間。