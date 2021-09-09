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接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

微小骨頭碎片 找到媽媽了…911逾千人遺骸仍待確認

記者胡玉立／綜合報導
九一一恐怖襲擊事件對美國人的負面衝擊巨大，民調顯示20年來美國民眾的安全感下跌，僅三分之一民眾認為美國因為九一一事件變得更好。圖為九一一遺屬紀念親人。（路透）
九一一恐怖襲擊事件對美國人的負面衝擊巨大，民調顯示20年來美國民眾的安全感下跌，僅三分之一民眾認為美國因為九一一事件變得更好。圖為九一一遺屬紀念親人。（路透）

住在紐約州長島的44歲私人秘書妮基雅．摩根(Nykiah Morgan)，8月突然有兩名偵探造訪，告訴她紐約市法醫辦公室透過DNA測試，找到了她母親桃樂絲·摩根(Dorothy Morgan)20年前在紐約世貿大樓遭恐襲倒塌時，不幸埋葬於瓦礫中的遺骸。

妮基雅驚訝地說，「我不知道這些年來他們一直在嘗試，事到如今，竟還能淘撿出來？」

桃樂絲是第1646位經DNA檢測確認身分的罹難者，她和第1647號男性死者身分先後在幾天內被辨識出，但迄今仍有40%、逾千人死者身分不明。

九一一事件已過去20年，卻仍有在恐襲事件中消失的屍骸仍無法辨識出。圖為兩名粉筆畫...
九一一事件已過去20年，卻仍有在恐襲事件中消失的屍骸仍無法辨識出。圖為兩名粉筆畫家在賓州紀念聯航93號航班的紀念館外畫出罹難乘客的畫像。（美聯社）

收回母親遺骨 勾起更大痛苦

2001年9月11日上午，總共有2753名死者消失在如今稱為Ground Zero的世貿中心雙塔瓦礫中；妮基雅在獲知母親身分終獲確定後，不確定是否還想在這麼多年後收回母親遺體；畢竟，用棺材埋葬一個微小的骨頭碎片，很可能會勾起更大痛苦。

打開舊日傷口 又要重新面對

「突然必須決定如何處理20年前去世的親人，幾乎像是重新打開舊傷口。」妮基雅說，「本以為隨著時間流逝，自己越來越好了，沒想到20年後，又要重新面對它。」

桃樂絲生前是保險經紀人，在世貿中心北塔上班；過去20年，由於無法找到遺體，摩根家人始終無法為她舉辦合適葬禮。

紐約法醫辦公室(New York City Medical Examiner's Office)20年來，持續進行史上規模最大的失踪人口調查；他們在九一一事件後留下的殘骸中，仔細找出2萬2000個身體部位，並一再測試，希望能讓死者家屬收回遺骸，妥當安葬。

科學家至今仍在測試大量身分不明的遺骸，希望確定它們與1106名罹難者的遺傳關連；這群仍待確認遺骸匹配身分的死者人數，占世貿中心倒塌當天死亡總人數的40%。

姚樂絲遺骸身分獲確認，是2019年以來第一椿；近年來遺骸身分確認次數有時不到一次；許多當時回收的遺骸在燃燒瓦礫中損壞，可提取的DNA數量其實很少；九一一事件剛發生那幾年，每年可辨識出數百次。

九一一事件已過去20年，卻仍有逾千具消失在世貿中心雙塔瓦礫中的屍骸仍無法辨識出。...
九一一事件已過去20年，卻仍有逾千具消失在世貿中心雙塔瓦礫中的屍骸仍無法辨識出。圖為一名逝者的遺屬在紀念館內的石碑上拓下親人的名字。（Getty Images）

基因鑑定 一場「神聖義務」

由於新冠疫情，紐約法醫辦公室須處理數千位染疫受害者遺體儲存安置，大幅減少關注DNA鑑定項目；但紐約市首席法醫芭芭拉‧桑普森(Barbara Sampson)強調，基因鑑定項目仍是「神聖義務」，也是該機構履行2001年對死難者家庭承諾的首要任務。

桑普森說，紐約法醫辦公室對下一代基因測序技術持樂觀態度，最新DNA技術將讓科學家更能分析身分不明遺骸；「這種技術更敏銳，我們非常希望它能幫我們找到更多新的鑑定方法。」

她說：「當時我們承諾不惜一切代價，我們也會繼續做下去。」

紐約市 DNA 九一一

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