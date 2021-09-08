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補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

911恐襲20周年╱美國人對政府加強監控 疑慮漸深

記者張聲肇／綜合報導
美國人對政府「使盡手段反恐」的做法，與九一一之後幾年大不同。圖為遺屬8月31日在紐約世貿大廈原址內憑弔。（Getty Images）
美國人對政府「使盡手段反恐」的做法，與九一一之後幾年大不同。圖為遺屬8月31日在紐約世貿大廈原址內憑弔。（Getty Images）

美聯社民調發現， 美國人對於政府以國家安全為由，加強對人民的監視，日漸起疑；此外，僅三分之一美國人認為，值得為剷除威脅美國的恐怖分子而發動伊拉克和阿富汗戰爭。

九一一恐怖攻擊事件20周年將屆，多數美國人認為，國內恐怖主義比國外恐怖主義更令人擔憂。

美聯社和NORC公共事務研究中於心8月12日到16日，也就是神學士迅速恢復在阿富汗掌權之際，進行這項針對國家安全的民調，發現46%美國人反對政府為了國家安全，監看外國人的電子郵件，儘管此舉合法，因國會已授權政府為了反恐可收集「外國情報」，僅27%受調民眾贊成這種作法。10年前，47%美國人贊成，30%反對。

美國人對政府「使盡手段反恐」的做法，與九一一之後幾年大異其趣，而且是跨黨派有此共識，認為即使以保護美國本土安全為由，也不應過度使用情報收集工具與手法。

也剛好在過去20年當中，監視工具與科技進展快速，美國社會各角落充斥著交通監視器、智慧型電視等，令人感覺幾近受到全面監視。

紐約80歲的退休居民奇佛(Gary Kieffer)擔心政府監視權過度擴張；他說，監視是到甚麼程度，會對一般民眾不利？會變成不但無助公安，反而有害公民？他覺得有必要設個「限度」，但是「該由誰來決定這個限度？」

賓州59歲民主黨選民麥克威廉斯(Eric McWilliams)卻認為，只要不涉刑求，監聽、監看外國「可能恐怖分子」，即使過分也無妨，「得看緊他們，否則我們就死了。」

在美國從阿富汗撤軍，終結20年的占領之際，高達六成美國人認為，這場戰爭不值得打，就連當年入侵伊拉克的戰爭，也不值得；若以黨派論，共和黨人認為這兩場戰爭值得打的人比較多。

如今，美國人對海外恐怖主義的擔憂，不如對本土恐怖主義的擔憂；三分之二美國人對本土恐怖團體表達「極度」或「十分」擔憂；對海外好戰分子同樣擔憂的約有50%；75%民主黨人擔心本土恐怖組織的威脅；共和黨人比例較低，但仍有57%。

其他國安議題包括北韓的核武能力和網路駭客攻擊；共和黨人或民主黨人都有一半關切北韓的核武，而擔心網路受到威脅的比率更高達70%；此外，過半美國人也認為網路上的錯誤資訊是極度或十分值得擔心的事。

這項民調對象為成年人，有效樣本為1729，誤差範圍在正負3.2個百分點內。

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