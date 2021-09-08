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補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

911恐襲20周年╱搭機安檢嚴把關 去年攔下3200槍枝

編譯林育正／綜合7日電
九一一事件後，繁瑣的安檢措施使搭乘飛機變成令人充滿壓力的過程。圖為乘客正在西雅圖國際機場過安檢。（美聯社）
九一一事件後，繁瑣的安檢措施使搭乘飛機變成令人充滿壓力的過程。圖為乘客正在西雅圖國際機場過安檢。（美聯社）

2001年9月11日以前，搭乘飛機須經過安檢，但過程較不具侵略性，也不必大排長龍，旅客和家人甚至能一起走到登機門；不過在發生美國本土死傷最慘重的九一一事件後，搭機開始變成令人感覺充滿壓力的過程。

搭機安全檢查必須隨著新的威脅與時俱進，九一一事件後兩個月，布希總統(George W. Bush)簽署立法，成立運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)；TSA要求所有托運行李通過掃描，飛機駕駛艙的艙門必須經過強化，班機上也有更多聯邦空中警察。

現在旅客必須脫下皮帶，將特定物品從背包取出檢查，九一一恐怖分子用來劫機的美工刀禁止帶上客機；每新增一項檢查，就讓安檢隊伍的排隊更長，有些項目讓旅客感到不解；例如攜帶的液體必須在100毫升以下，因為液體仍有被製成炸彈的可能。

圖為乘客正在紐約甘迺迪機場過安檢。（美聯社）
圖為乘客正在紐約甘迺迪機場過安檢。（美聯社）

在達拉斯-福和市國際機場(DFW)準備登機前往倫敦的旅客布里格斯(Ronald Briggs)表示：「這比九一一之前麻煩多了，但我們必須習慣。」

若想在機場省去脫鞋子和夾克，將電腦拿出背包的時間，旅客必須犧牲隱私權交換一些方便，加入快速通關預檢計畫(PreCheck)，申請過程必須經過面試，收集指紋和犯罪紀錄；不過倡議團體表示，TSA欲審查社群媒體貼文和地位資料等，早已超過所需範圍。

美國公民自由聯盟(ACLU)隱私權專家史丹利(Jay Stanley)表示：「這已經跟飛安沒有關係了。」

目前有超過1000萬人加入PreCheck計畫，TSA目標增加至2500萬人，讓安檢人員將更多時間，防範風險更高的旅客；按國會的方針，TSA還將跨大與私營企業的合作，自PreCheck申請者獲取更多資訊。

TSA目前也測試使用具有臉部辨識系統的機台，檢查ID照片與登機證，與申請PreCheck時的照片進行對照；如此一來，機台必須連上網路，旅客資料就有被駭客盜用的風險。

為防範類似九一一的悲劇重演，TSA強化安全管制，但各種做法和效率也遭受質疑；部分包括前TSA官員在內的人士，甚至嘲諷TSA傳遞錯誤的大眾交通安全觀念。

但TSA局長佩科斯奇(David Pekoske)反駁表示，去年一共攔下超過3200把槍枝，其中83%裝有子彈；許多獨立專家也同意佩科斯奇，但仍有許多必須改善之處。

旅客寶拉‧賈汀(Paula Gathings)也說：「這一點也不會麻煩到我，每一次我被要求做什麼，都能看出背後的原因。」

但近年多起事件後，顯示TSA不僅必須防範外部威脅，不必接受安檢的航空公司與機場員工，也可能危及安全；2018年達美航空在亞特蘭大一名行李人員，夾帶超過100把槍上飛機；一年後，美國航空一名手機有伊斯蘭國影片的維修人員，企圖破壞飛機，顯示就算安檢規定再嚴格，仍有漏洞。

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