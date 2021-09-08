911恐襲20周年╱布希幕僚長憶通報過程：記得每一分鐘

2001年9月11日當天，時任白宮幕僚長的卡德(左)湊向時任總統布希(右)，耳語通報九一一恐襲事件，布希神情轉為嚴肅。（路透）

九一一攻擊事件11日屆滿20周年，事發當時湊向布希(George W. Bush)總統耳語通報消息的時任白宮 幕僚長卡德(Andy Card)，近日接受媒體訪問時表示，他到現在「還記得那天的每一分鐘」。

2001年9月11日上午事發時，卡德(Andrew Card)隨同布希前往佛州薩拉索塔(Sarasota)艾瑪布克小學(Emma E. Booker Elementary School)，宣傳白宮的教育計畫，當時是他告訴布希：「美國正遭受攻擊。」

紐約世貿大廈遭恐怖分子駕機撞毀的畫面。（美聯社）

當第一架衝入世貿

卡德3日接受國家廣播公司(NBC)旗下LX電視台訪問時回憶道，當天上午8點多，他和布希準備上車前往學校時，他聽到兩名幕僚詢問紐約市 墜機事件。

他們起初接獲消息，稱是一架小型螺旋槳飛機發生事故；實際上，卻是美國航空(American Airlines)11號班機已衝進紐約世貿中心北塔。

卡德表示，當布希來到小學，準備進入一間教室對滿室學生朗讀故事時，此行代理國安顧問的海軍上校戴柏‧羅爾(Deb Loewer)向總統報告：「似乎有一架小型雙引擎螺旋槳飛機衝入世貿其中一座塔。」

原以為機長出意外

卡德表示，當時他和布希及一旁的校長的反應都差不多說：「真是可怕的意外，機長應該是心臟病發或有什麼狀況。」校長接著開門和布希一同進入教室。

沒多久，當坐在教室講台上的布希準備向小學生朗讀故事時，另一架聯合航空(United Airlines)175班機正衝向世貿南塔。

不是小飛機是客機

卡德說，他當時站在教室門邊，羅爾向他報告說：「似乎不是一架小型雙引擎螺旋槳飛機，而是一架噴射客機。」

2001年9月11日成為美國人心中永遠的傷痛。（美聯社）

腦中閃過乘客恐懼

卡德2009年9月11日接受NBC記者艾芬·尤爾達庫爾(Afsin Yurdakul)訪問時，被問到以身而為人而非幕僚長的角色，告知總統攻擊事件的感受時表示，得知第一起飛安意外是噴射客機時，我無法解釋原因，但我的腦海裡閃過機上乘客感受到的恐懼，「他們肯定知道飛機將要發生什麼事，那絕對是可怕的經驗，我當時起初仍然認為那是場意外，機械故障等。」

2001年9月11日紐約世貿大廈遭恐怖分子駕機撞毀。（路透）

天啊 還有另一架…

幾分鐘後，羅爾又來告訴他另一個驚駭消息說：「我的天，又有一架飛機衝入世貿另一座塔。」

卡德憶述：「我意會到，那既非巧合也不是意外。」

他思忖著精準簡要地向布希報告此消息，「我知道我要傳遞具歷史意義的訊息。」

卡德透露，當他開門走進教室後，傾身在布希右耳邊小聲說：「有第二架飛機衝入第二座塔，美國正遭受到攻擊。」接著他拉開三步距離，讓布希沒機會回話。電視畫面顯示，布希聽完當下瞪大眼看著前方，若有所思。

「我很慶幸他(布希)沒做任何讓孩子感到恐懼的事，也沒在媒體前表現出恐懼。」卡德說：「否則那會被全世界恐怖分子拿來做合他們意的解讀。」