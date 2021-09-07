攻陷反抗軍最後據點龐吉夏 神學士稱戰爭結束

神學士6日發布照片證實已攻下龐吉夏河谷，他們的戰士站在龐吉夏省省長官邸大門前。(路透)

美軍撤離阿富汗 一星期後，神學士 組織(Taliban，又譯塔利班)6日宣布攻下反抗勢力民族抵抗陣線(NRF)最後據點龐吉夏省(Panjshir)及河谷，全面控制阿富汗。神學士表示，戰爭已經結束，新政府即將成立，前政府部隊成員應融入新政權。

但NRF隨後推文否認戰鬥結束，領袖小馬蘇德更誓言拚盡最後一滴血，呼籲阿富汗全國民眾起義對抗神學士。

神學士發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)在聲明中說，他們已攻下龐吉夏河谷，「在真主幫助下，在我們人民支持下，伊斯蘭酋長國已完全控制局面。我們建立和平與安全國家的最後努力已取得成果。有了這場勝仗，我國終於完全脫離戰爭泥淖。」

穆賈希德說，戰爭已經結束，新政府即將成立。消息人士說，神學士已邀請巴基斯坦、土耳其、卡達、伊朗、俄羅斯和中國大陸代表，參加新政府成立典禮。

穆賈希德表示，前政府部隊和成員應融入新政權，反抗神學士統治的任何叛亂行動將受到「重擊」，「我們不會允許另一場叛亂」。

華盛頓郵報報導，目擊者說，數千名神學士武裝分子在一夜之間占領龐吉夏省八個地區。由於擔心自身安全，這些目擊者要求匿名。

神學士官員6日在社群媒體 上分享的照片也顯示，神學士控制了當地行政大樓。一名NRF成員也亦證實神學士完全接管阿富汗，「是的，龐吉夏淪陷了。神學士控制了政府辦公室，進入省長官邸」。

該成員還指出，反抗勢力領袖小馬蘇德目前人在安全的地方，但阿富汗前副總統沙雷已逃往塔吉克。沙雷在阿富汗前總統甘尼逃往國外後，自稱是阿富汗合法的看守總統，拒絕向神學士低頭，並加入NRF在龐吉夏河谷抵抗神學士。

NRF另一名領袖小馬蘇德在個人臉書頁面表示，反抗軍仍在龐吉夏繼續跟神學士作戰，並指神學士在巴基斯坦援助下對當地進行轟炸。

小馬蘇德稱他不會放棄，呼籲所有阿富汗人起義反抗神學士，「無論你們在哪裡，國內還是國外，我呼籲你們為了我們國家的尊嚴、自由和繁榮展開一場全國性起義」。

龐吉夏河谷距離喀布爾不到50公里，周圍被高度超過3000公尺的群山圍繞，易守難攻，居民多半是塔吉克裔。1980年代前蘇聯紅軍至少六度攻打此地，結果傷亡慘重大敗退兵。1990年代神學士上次執政時，也沒有打下此地，沒想到這次有如摧枯拉朽，只花了幾天就拿下這個戰略要地。