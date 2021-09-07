出身音樂世家 馬友乘從醫不忘練琴

童年時代的馬友乘（左）和弟弟馬友友嶄露的音樂天分不分軒輊。（馬友乘提供）

馬友乘和馬友友出身音樂世家。父親馬孝駿是享譽中外的音樂教育 家，出生中國浙江寧波，就讀國立中央大學藝術系小提琴專業，師從音樂家馬思聰，在法國獲得音樂教育學博士，歸國後曾任中央大學教授。他的妻子盧雅文也是歌唱家。

國共內戰期間，馬孝駿舉家移居法國巴黎，1962年移民美國紐約 ，並創建「紐約青少年交響樂團」；除了馬友乘和馬友友一雙兒女童年時代都是成員外，該樂團一度名流子女雲集，包括時任美國總統甘迺迪的女兒卡洛琳等。

馬友友如今更廣為人知，作為享譽世界的大提琴家，斬獲多座格萊美獎，是公認的古典音樂大師。馬友乘當年嶄露的音樂天才和馬友友其實不分伯仲，一樣自幼學琴，兩歲半就開始學習小提琴，12歲時和九歲的弟弟馬友友在紐約卡內基音樂廳攜手演出，和紐約愛樂樂團的著名指揮家與作曲家伯恩斯坦同台。

馬友乘最終走上和弟弟完全不同的道路，聽從父母的安排，大學修讀化學，畢業於哈佛醫學院，成為一名小兒科醫生；放棄音樂作為畢生職業，是馬友乘迄今仍覺遺憾之事，但她說，不論是就讀醫學院還是擔任醫生，工作再忙，「一天都未曾放下音樂，沒有一天不練琴。」

馬孝駿年邁退休後，紐約青少年交響樂團一度停辦，直到1984年再由馬友乘和丈夫、吉他演奏家達德普(Maestro Michael Dadap)接手重建，作為非營利機構維持至今，馬友友則作為樂團顧問，延續馬孝駿「教授孩子們音樂這門語言」的音樂教育夢想。