全球230篇醫學期刊聯合呼籲：正視氣候變遷

全球暖化正威脅人類的健康問題，超過230位醫學期刊的主編5日晚間發出一項聯合聲明，呼籲全球領導人視氣候變遷 危機為當務之急，無法等到新冠肺炎疫情 結束。

聲明發表人包括美國醫學會雜誌(JAMA)、刺胳針(Lancet)和英國醫學期刊(British Medical Journal)的主編，也是史上首次由各大醫學期刊共同呼籲。

這項聲明搶在今年11月即將於蘇格蘭格拉斯哥市(Glasgow)舉辦的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)前發表，內文強調：「全球史上最大的公共衛生威脅，正是因為世界領導人無法兌現他們的承諾，讓全球氣溫上升幅度維持在攝氏1.5度以內，並協助大自然回復。」

「政府間氣候變遷問題小組」( IPCC)曾表示，與工業化之前的程度相比，全球氣溫上升幅度將在2030年以前達到攝氏1.5度(華氏2.7度)，「儘管現在全球焦點集中在新冠肺炎上，但我們不能等到疫情結束，才開始迅速減少溫室氣體的排放」。

「任何單一疾病與氣候變遷帶來的威脅無法相比。」世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在聲明發表前說：「新冠疫情終將結束，但氣候變遷我們並無任何疫苗。」

聲明中引用一項數據，指過去20年來，因炎熱氣候造成65歲以上者的死亡率，已經上升超過50%；另外，農作物的生長也受到嚴重影響。

聲明的最後警告：「科學證據鐵證如山，全球氣溫已比工業化前的平均高出攝氏1.5度，生態多樣性持續減少並威脅到人類的衛生健康，而這都是不可逆的結果。」

該聲明也同步發表於「新英格蘭醫學期刊」(NEJM)、「國際護理協會期刊」(INR)和中國的「科學通報」(Science Bulletin)。