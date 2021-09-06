「尚氣與十環傳奇」打破原著 顛覆亞裔刻板印象

來自中國哈爾濱、五歲移民加拿大的男演員劉思慕，上月30日出席電影「尚氣與十環傳奇」在倫敦的首映。(美聯社)

漫威 最新英雄片「尚氣與十環傳奇」是漫威第一部以亞裔英雄為主角的電影 ，紐約時報報導「尚氣」製作團隊背後付出的許多心力，希望打破對於東方的刻板印象，本片上映首周成功開紅盤，票房表現亮眼並獲得好口碑。

在漫威決定製作「尚氣」前，這個英雄角色鮮為人知，許多幕後製作人員對這位亞裔角色相當陌生，導演克雷頓(Destin Daniel Cretton)及主演劉思慕在成長過程中甚至從未聽過該角色，編劇卡拉漢(David Callaham)是漫威的資深粉絲，當他第一次接觸這個項目得知是一位亞裔超級英雄時，卡拉漢還以為要拍南韓籍超級英雄「阿瑪迪斯趙」(Amadeus Cho)的故事；雖然尚氣並不出名，但對於電影製作人員來說，這恰好給他們許多自由來打造這個角色。

尚氣原著漫畫於1974年首度發行，當中含有許多西方國家對東方的刻板印象，同時也是漫威種族問題最多的作品之一，漫畫中的亞洲面孔呈現不自然的橘色及黃色，角色大多時間都打赤膊、沒有穿鞋，並且用生硬的英語談論幸運餅乾裡的陳腔濫調。

「尚氣與十環傳奇」是根據1974年首度發行的同名漫威英雄漫畫改編的電影。(取材自漫威網站)

為了拋棄原作中對東方人的刻板印象，漫威大幅更動尚氣原著劇情，並保留以家庭關係為核心的故事內容，電影中有大量亞洲演員，由知名港星梁朝偉、楊紫瓊以及美籍亞裔演員 奧卡菲娜、陳法拉及喜劇演員錢信伊出演。

男主角劉思慕說：「長期以來，武術作品多為這類如魚離水的故事，故事常發生在美國白人身上，以白人角色為主，我認為是時候真正恢復描述，丟掉聚焦白人的鏡頭，以我們的角度來說故事。」

電影製作人員非常清楚他們面對的所有先入為主的成見，製作團隊列出好萊塢對亞洲人的刻板印象，希望能消除這些偏見，編劇卡拉漢表示「我們也非常有興趣將尚氣描繪成浪漫的亞洲男性，同時也非常了解亞洲女性相反的刻板印象，她們被過度性化或盲目迷戀。」「我寫的系列是關於尚氣在舊金山的故事，他和朋友一起，生活方式和我過去的生活並沒有完全不同。」