陳法拉苦練數周 「尚氣」街頭對戰梁朝偉

梁朝偉(左)與陳法拉在戲中有對手戲。(美聯社)

漫威 超級英雄電影 「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)現正熱映中,這部以「功夫大師」尚氣為主角的電影有不少精采的武打戲,其中劉思慕與反派組織十環幫在巴士上的對打畫面相當精采,而另一經典場景則是梁朝偉與陳法拉在電影開頭的武打戲,本場對手戲畫面唯美,拍攝細緻入微,陳法拉日前接受「新聞週刊」(Newsweek) 採訪,透露與梁朝偉合作的細節。

談到與梁朝偉的精采武打戲,陳法拉說:「我們在那個場景拍攝前預先訓練了幾個星期,我訓練了一個多月,梁朝偉花的時間比較少,因為他學每樣東西都很快。」

陳法拉說:「他實際上花兩天的時間學習全套動作,而我花了兩周。但因為他是梁朝偉,而且他技巧嫻熟又經驗豐富,所以我並不意外。」

陳法拉繼續說到:「這是如此美妙的工作 形式,因為我從來沒有花這麼多時間以這樣的方式來準備一個場景,我真的必須花時間學習太極拳的基礎,並且真正了解故事的整個情節。」

陳法拉還談到她和梁朝偉如何與電影特技演員合作,他們花好幾天拍攝該場景,以確保呈現出的每個動作完美無缺,「他們拍攝非常有組織,且準備完全,我們每天只處理特定的動作,花了好幾天的時間拍攝。」

「這真的非常享受,我希望那個場景可以長一點,但這其實是最長的場景之一。」陳法拉透露在拍攝與梁朝偉的武打戲時,該場景是漫威電影史上最長的一幕,隨後這個紀錄便由男主角劉思慕在公車上的武打戲打破。

當被問及她和梁朝偉是否能帶入自己的想法,或者全由特技團隊負責時,陳法拉回應:「這全部都是經過特技團隊編排和精心設計的,實際上他們在我們帶著特技替身來訓練前已經拍好整個場景,所以大家都能有參考,我從沒見過用相機作品和特效做成這麼精美的參考鏡頭,並且經過完美的編輯。」

來源:Marvel Entertainment