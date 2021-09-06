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陳法拉苦練數周 「尚氣」街頭對戰梁朝偉

編譯徐薏茹／綜合5日電
梁朝偉（左）與陳法拉在戲中有對手戲。(美聯社)
梁朝偉（左）與陳法拉在戲中有對手戲。(美聯社)

漫威超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)現正熱映中，這部以「功夫大師」尚氣為主角的電影有不少精采的武打戲，其中劉思慕與反派組織十環幫在巴士上的對打畫面相當精采，而另一經典場景則是梁朝偉與陳法拉在電影開頭的武打戲，本場對手戲畫面唯美，拍攝細緻入微，陳法拉日前接受「新聞週刊」(Newsweek) 採訪，透露與梁朝偉合作的細節。

談到與梁朝偉的精采武打戲，陳法拉說：「我們在那個場景拍攝前預先訓練了幾個星期，我訓練了一個多月，梁朝偉花的時間比較少，因為他學每樣東西都很快。」

陳法拉說：「他實際上花兩天的時間學習全套動作，而我花了兩周。但因為他是梁朝偉，而且他技巧嫻熟又經驗豐富，所以我並不意外。」

陳法拉繼續說到：「這是如此美妙的工作形式，因為我從來沒有花這麼多時間以這樣的方式來準備一個場景，我真的必須花時間學習太極拳的基礎，並且真正了解故事的整個情節。」

陳法拉還談到她和梁朝偉如何與電影特技演員合作，他們花好幾天拍攝該場景，以確保呈現出的每個動作完美無缺，「他們拍攝非常有組織，且準備完全，我們每天只處理特定的動作，花了好幾天的時間拍攝。」

梁朝偉（左）與陳法拉在戲中有對手戲。(美聯社)
梁朝偉（左）與陳法拉在戲中有對手戲。(美聯社)

「這真的非常享受，我希望那個場景可以長一點，但這其實是最長的場景之一。」陳法拉透露在拍攝與梁朝偉的武打戲時，該場景是漫威電影史上最長的一幕，隨後這個紀錄便由男主角劉思慕在公車上的武打戲打破。

當被問及她和梁朝偉是否能帶入自己的想法，或者全由特技團隊負責時，陳法拉回應：「這全部都是經過特技團隊編排和精心設計的，實際上他們在我們帶著特技替身來訓練前已經拍好整個場景，所以大家都能有參考，我從沒見過用相機作品和特效做成這麼精美的參考鏡頭，並且經過完美的編輯。」

來源：Marvel Entertainment

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