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「尚氣」讓亞裔出頭 銀幕終於有「自己的英雄」

編譯林梅婕／綜合5日電
「尚氣與十環傳奇」男主角劉思慕。(美聯社)
「尚氣與十環傳奇」男主角劉思慕。(美聯社)

在許多亞裔成長的過程中，一直期待在螢幕上看見能代表亞裔的人物；如今漫威系列最新英雄電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)上映了，這是美國大型預算製作電影首次以一位誠實善良的亞裔超級英雄為主軸。

曾創辦「A.雜誌」的亞裔意見領袖楊致和(Jeff Yang)日前在紐約時撰文指出，該片除了以加拿大華裔演員劉思慕(Simu liu)擔綱主演外，電影中還結合中國武術及好萊塢無與倫比的敘事情節，令人驚艷。

楊致和文中表示，雖然尚氣並不是我們第一次看到亞裔在電影中擔任主角，但以如此大規模的預算和製作來說，他將無所不在；尚氣也將引領全球影史進入下一個階段，未來會有更多的亞裔英雄，如同陳靜(Gemma Chan)和庫梅爾·南賈尼(Kumail Nanjiani)在另一部曼威電影「永恆族」(Eternals)中的重要角色，未來選角的過程將確保年輕一代的亞裔美國人以電影的前線或是中心出現。

男女主角劉思慕、陳法拉兩人上月出席電影「尚氣與十環傳奇」在倫敦的首映。(美聯社)
男女主角劉思慕、陳法拉兩人上月出席電影「尚氣與十環傳奇」在倫敦的首映。(美聯社)

片中的主角「肖恩」(Shaun)雖然是使用西化的名字，但他的生活卻十足反映亞裔父母教導我們「槍打出頭鳥」的觀念，告訴我們必須從眾、融入文化，不要總是想強出頭，才能避免過去他們因為種族身分所受的傷害。

然而，當肖恩批著隱喻的罩衫、以尚氣的身分毫不遮掩的出現在螢光幕前，光芒四射地主宰著觀眾們的目光，這是只有超級英雄才有的氣勢。

楊致和指出，對我們這些最終不願向父母屈就的人來說，尚氣的英雄登場完全反駁了父母們的忠告；在亞裔的傳統，不要大聲嚷嚷、不要引人注目、不要影響他人等，這些建議雖然出於善意，卻也帶來意想不到的後果，讓很多像我們這樣的亞裔不願再擁護我們的身分。

亞裔 電影 美國

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