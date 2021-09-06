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美國務卿、防長出訪歐洲、中東 安撫盟友

編譯柯立偉／綜合5日電
國防部長奧斯丁（左圖）、國務卿布林肯（右圖）。（Getty Images、路透）
國防部長奧斯丁（左圖）、國務卿布林肯（右圖）。（Getty Images、路透）

美軍閃電撤離阿富汗後，面臨全球各地盟友「背棄阿富汗」的質疑，國務卿布林肯(Antony Blinken)與國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)分別於5日啟程訪問歐洲及中東地區，與和美軍共同抗擊神學士(Taliban)的盟友舉行會談，重申美國對於歐洲及中東地區的安全保證。

布林肯此行首先前往卡達首府杜哈(Doha)，中南亞事務代理助卿湯普森(Dean Thompson)3日表示，布林肯此行將向所有協助美軍撤離阿富汗的國家表達感謝之意，他說：「國務卿此行將重申我們與這些國家長久穩定的關係，並深切感謝他們對美國撤軍時提供的協助。」

此外，布林肯8日將轉往德國拉姆施泰因空軍基地(Ramstein base)，探望正在等待前往美國的阿富汗撤離人員，並與約20個盟邦舉行線上會議。國務院發言人普萊斯(Ned Price)3日說：「國務卿將向各國政府表達過去20年來對美軍在阿行動的支持，以及協助美軍及阿富汗人員撤離的感謝。」

奧斯丁則將訪問卡達、巴林、科威特、沙烏地阿拉伯等地，重申美國對於這些夥伴國家長期以來的安全承諾，不會隨著阿富汗撤軍行動而消失。發言人柯比(John Kirby)說：「部長此行將重申美國政府對中東和平的承諾，並與當地官員與美國使領館人員見面，感謝他們在撤離行動中提供的支援。」

拜登總統在撤軍行動後，不諱言對阿撤軍的目的，就是更集中精力應對中俄勢力的擴張。他說：「在美俄中三方關係中，中俄雙方最樂見的就是美國又陷入一場長達數十年的戰爭泥沼之中。」因此，布林肯與奧斯丁的訪問行程，就是要讓歐洲與中東盟友了解，美國撤離阿富汗後已有足夠的能力應付中國與俄羅斯，不會為此犧牲中東及歐洲盟邦的安全。

美國 阿富汗 布林肯

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