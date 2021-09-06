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美國6班機仍困喀布爾 共和黨議員：神學士拿來當人質

編譯柯立偉╱綜合5日電
有報導指喀布爾機場有六架待撤離的班機，由於神學士不放行，仍滯留機場。圖為阿富汗國內航班已恢復營運。（路透）
有報導指喀布爾機場有六架待撤離的班機，由於神學士不放行，仍滯留機場。圖為阿富汗國內航班已恢復營運。（路透）

美國雖於8月31日宣告阿富汗撤軍行動結束，但仍有部分公民及曾為美國擔任口譯員的阿富汗人因故被困在當地未能撤離。消息人士指出，目前有喀布爾(Kabul)機場尚有六架待撤離的班機，由於神學士(Taliban)仍不放行，尚不清楚何時得以離境。共和黨籍國會議員稱，神學士此舉就是將這六架班機上的乘客扣為人質，以在與美國的對話中取得談判籌碼。

共和黨籍聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul)5日接受福斯新聞訪問時說：「美國還有六架飛機被困在阿富汗北部的馬札沙里夫機場(Mazar Sharif Airport)機場，上面有我們的公民及阿富汗口譯員，神學士政權現在把他們扣著當人質。」

麥考爾指控：「神學士不會讓他們離開，而會把他們當索取現金或國際承認的籌碼。」

參院外交事務委員會共和黨籍參議員克魯茲(Ted Cruz)也在推特上就此事抨擊拜登政府，他在推文中寫道：「拜登政府在阿富汗不只背棄了我們的阿富汗盟友，還拋棄了美國的公民。我們想方設法要把他們從阿富汗救出來，但這幾天來國務院的作為簡直就是成事不足。」

然而，馬扎沙里夫機場的工作人員則表示，目前確實有飛往杜哈(Doha)的班機尚未獲得起飛許可，但是四架而非六架，且機上乘客都是未持有適當旅行證件的阿富汗人，並不包含美國人。此外，已安排這四架飛機上的乘客前往當地旅館投宿，等待旅行文件的批核。

不具名的神學士人員重申，卡達與土耳其的技術團隊已抵達阿富汗，將協助他們盡速重開各地機場的正常運作，等到機場運營完全恢復，神學士將允許所有持有合法旅行文件的阿富汗人離開。

阿富汗 美國 神學士

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