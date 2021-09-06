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美將收容5萬阿富汗難民 每人發2275元安頓金

編譯潘勛／綜合5日電
美國撥出專款，協助成千上萬逃離神學士統治的阿富汗人未來幾個月在美國安家。圖為難民8月31日抵達維州杜勒斯機場後，由巴士接走。（Getty Images）
美國撥出專款，協助成千上萬逃離神學士統治的阿富汗人未來幾個月在美國安家。圖為難民8月31日抵達維州杜勒斯機場後，由巴士接走。（Getty Images）

國務院官員表示，政府已撥出專款，協助成千上萬逃離神學士統治的阿富汗人未來幾個月在美國安家，預計收容5萬名阿富汗難民，將為每人支出2275元款項，以幫助他們取得住屋、食物，讓難民兒童得以上學。

每日郵報5日報導，國務院官員另表示，正與國會研商，看看能不能讓阿富汗難民取得諸如聯邦醫療補助計畫(Medicaid)等福利。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)日前表示，神學士控制阿富汗之後，至少5萬名由阿國撤出的難民預計安頓在美國。

安頓在美的阿富汗人包括合法永久居留者、持有簽證者、已申請特殊移民簽證人士，他們在神學士統治下最危險，例如記者及人道救援工作者。

前德拉瓦州長馬克爾(Jack Markell)已受命負責安頓事宜；這項計畫冠名為「歡迎盟友行動」(Operation Allies Welcome)，他將與國安會、內政委員會、國安部等聯邦機構共事。

約200家民營機構也應邀參與計畫，協助合格阿富汗難民盡快安頓下來。

美國按人道誓言，允許這些阿富汗戰時盟友進入美國；一旦抵美，難民按計畫有一年可申請永久居留證。

美國撥出專款，協助成千上萬逃離神學士統治的阿富汗人未來幾個月在美國安家。圖為難民...
美國撥出專款，協助成千上萬逃離神學士統治的阿富汗人未來幾個月在美國安家。圖為難民8月31日抵達維州杜勒斯機場後，接待人員為他們準備食物。（Getty Images）

協助安頓辧事主任表示，計畫早已就緒，將提供難民聯邦補助的醫療保險直到9月底。

梅奧卡斯表示，安頓行動代表美國「長久關注」20年阿富汗戰爭曾幫助美國的人；不會只關心個幾星期，而會長期做下去，直到盟友在美安身立命為止；5萬人只是估計數字，可能增多，也沒設立特定截止期限。

約4萬名由阿富汗撤出的人已通過安檢，抵達美國，其中有美國公民或持有永久居留許可；哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)取得聯邦數據指出，截至3日已有約2萬5600人住在美國軍事設施。

橫跨維吉尼亞、威斯康辛、新墨西哥、新澤西及印第安納五個州共八個軍事設施已用來臨時安置這群難民；估計到15日這些地點就能收容總數5萬人。

美國公民 阿富汗 神學士

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