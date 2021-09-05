救援組織：數百持綠卡者 被棄阿富汗

多個救援組織表示，有數百名持有綠卡的美國永久居民，在美軍東阿富汗撤退僑民的過程中被遺忘了。(歐新社)

美國在阿富汗 的撤退行動已經結束，拜登政府聲稱仍在阿富汗的美國公民 不超過200人，然而多個救援組織指這個數字過分低估了，有數百名同樣應視為美國人的人被忽略了，他們就是持有綠卡 的永久居民。

這些組織表示，綠卡持有人通常在美國生活多年及納稅，孩子已是美國公民，早已成為社會的一分子，然而在拜登政府的滯留阿富汗人數裡，並沒有包括他們；此外，還有不少未能趕在美國大使館關閉前與大使館聯絡的公民，也不在統計之列。

在撤退行動中備受抨擊的拜登總統，承諾會採取行動，繼續撤離100至200名美國公民，他們大部分是持雙重國籍的；國務卿布林肯也表示也會撤離綠卡持有人。

問題是：目前已無美軍在阿富汗，也沒有喀布爾機場控制權，該如何撤離？

僅加州就有三個學區表示，已知有30多名在區內學校就讀的學童仍在阿富汗無法離境，有家長每天透過短信與學校保持聯絡。其中一名校長擔心他們最終被美國政府遺忘，尤其是他們只持有綠卡。

救援組織「空運聯盟21」(Allied Airlift 21)的負責人傑森 (Mike Jason) 透露，他的志願小組已與78名綠卡持有人取得聯繫，但這個數字並沒有反映問題的嚴重性，因為加上配偶和孩子就接近400 人。

他又說，政府說仍在阿富汗的美國公民，最多200人之說屬於誤導，因為這沒包括他們的家人在內，部分甚至是綠卡持有人。

志願組織一直都懷疑拜登政府的說法，因為它只計算在喀布爾機場關閉前，在美國大使館登記的公民人數，然而這屬於自願登記，許多人並未登記。

救援組織Digital Dunkirk成員皮列沙斯(Alex Plitsas)是伊拉克戰爭老兵，他說本星期初收到六名被困阿富汗的美國公民電話，他們都沒有在大使館登記。

加州共和黨籍國會眾議員伊薩(Darrell Issa)表示，他正努力協助撤走一對在聖地牙哥居住的美國公民夫婦，以及兩個屬於其選區的家庭；他相信，目前仍在阿富汗並想離開的美國公民人數接近500，如果包括他們的家庭成員，可能多達1000人。

內布拉斯加州共和黨籍國會眾議員培根(Don Bacon)認為拜登政府應作出全面統計，不應僅限於美國公民。