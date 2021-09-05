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阿富汗婦女上街喊「保障女權」遭神學士暴力驅趕

編譯柯立偉／綜合4日電
阿富汗婦女3日勇敢走上街頭遊行，要求神學士政府保障她們受教育和就業的權利。(路透)
阿富汗婦女3日勇敢走上街頭遊行，要求神學士政府保障她們受教育和就業的權利。(路透)

自從美軍撤離阿富汗神學士政權(Taliban)以迅雷不及掩耳的速度火速攻占全境，許多留在阿富汗的年輕女性因害怕早已習慣的「男女平權」會因為神學士的統治而遭剝奪，而發動抗議行動，希望神學士政權正視自己許下的承諾，但遭到神學士士兵對空鳴槍、投擲催淚瓦斯等方法武力鎮壓，目前暫無傷亡報告。

喀布爾(Kabul)4日的抗議行動，是神學士政權重掌阿富汗後第二起婦女組織的抗議行動。抗議婦女當日到現已被神學士占據的國防部前獻花，紀念在與神學士交戰中喪命的前政府士兵；現年20歲的抗議活動發起人瑪莉楊．奈比(Maryam Naiby)說：「我們到這裡，是為了爭取我們自己的權利。我愛阿富汗，我要留在這裡爭取女性權利。」

來源：Bloomberg Quicktake: Now

在抗議民眾的強力要求下，另一位現年24歲的女性蘇達芭．卡比利(Sudaba Kabiri)成功在國防部見到神學士人員，告訴他們：「伊斯蘭教的先知們賦予女性權利，我們要這些權利。」

擔心神學士政權食言造成女選倒退，阿富汗婦女3日在喀布爾的總統府前示威。(路透)
擔心神學士政權食言造成女選倒退，阿富汗婦女3日在喀布爾的總統府前示威。(路透)

一名24歲的女大學生法哈特．波帕爾扎伊 (Farhat Popalzai)也表示，她希望成為阿富汗女性發聲的管道；她說：「我希望可以成為無聲女性的代言人，讓神學士知道，這不只是個男人的國家，也是個女人的國家。」

結束在國防部的抗議活動後，抗議婦女轉向總統府表達訴求，結果遭到十幾名神學士士兵衝入人群，對空鳴槍，還投擲催淚瓦斯，導致抗議群眾四處逃散。

雖然神學士政權多次強調會建立一個「包容開放」的政府，允許女性在伊斯蘭教義規範下享有人權，並且正與前總統卡薩(Hamid Karzai)舉行會談，但新政府的組成形式未定，也還不清楚強硬保守派是否會在會議上勝利。

神學士 阿富汗 國防部

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