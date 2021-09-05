拜登移靈儀式提長子波 踢到殉職大兵「金星家族」鐵板

拜登總統總是不厭其煩地提起自己早逝的長子，引起在阿富汗犧牲美軍的家屬不快；圖為拜登夫婦日前在多佛空軍基地迎接在阿富汗捐軀的英靈回家。(美聯社)

20歲海軍陸戰隊上兵施密茨 (Jared Schmitz)是阿富汗 機場恐攻事件殉職的13位美軍之一，他父親馬克·施密茨(Mark Schmitz)對於拜登 總統幾天前，在陣亡士兵遺體運返德拉瓦州多佛空軍基地移靈儀式上，又提到他已故的兒子波．拜登(Beau Biden)很不以為然；施密茨說：「這太過頭了；我尊重所有失去摯親的人，但這時候不合適。」

拜登大兒子波2015年死於腦癌。拜登任內，不論是演講、白宮橢圓形辦公室討論或私下對話，不管什麼話題，他都有辦法提到一些和波有關的線索；但這一回，拜登顯然「踢到鐵板」。

陣亡將士「金星」家庭批評拜登，過於頻繁提到他自己的兒子，在多佛移靈儀式中表現疏遠冷淡；拜登政府試圖避免與金星家族起爭執，並未反駁施密茨等金星家人的批評；但這個事件凸顯了一椿事實：拜登總是向心腹描述「波，是沒有任何缺點的我」，他其實一直沒有真正走出喪子之痛，在擔任總統後，此事已與政治現實發生衝突。

拜登的個人聲譽有部分與他面對重大悲劇的能力有關；他的第一任妻子和幼女在1972年車禍中喪生，大兒子波的死亡曾讓人質疑他能否走出傷痛，誰也沒想到他竟第三度參與總統大選；有人說，波其實是拜登決定持續留在政界的主因。

拜登前顧問默里(Shailagh Murray)指出，「拜登是樂觀的人，在許多方面，波是他樂觀主義的化身。」與拜登交談過的人則說，總統有時私下提到波時，甚至仍使用現在式時態；與拜登關係密切的幾位人士承認，拜登似乎不覺得自己提到已故兒子會讓人感到不舒服。

在與世界領袖、醫生、軍方官員的公開會議上，拜登經常提到波生前曾被派到伊拉克、或他的抗癌經歷如何影響他們全家；而今，阿富汗政權崩潰，堪稱是他總統任內所做出最激烈決定的後果，拜登此時重提波的名字，讓批評者有了罕見機會，對拜登老愛頌揚死去兒子一事提出批判。

撰稿人麥格恩：不是陣亡戰士 別一直提

前總統小布希 演講撰稿人麥格恩在華爾街日報撰文寫道，「拜登的兒子不是陣亡戰士，拜登不該在電視上一直提這件事。」拜登從未聲稱波在戰事中身亡，但他常談到兒子被派到海外服役及喪子對家人的影響。

拜登支持者則表示，不論是軍人家屬或總統都有權表達傷慟；他們也認為，前總統川普幾乎無法公開表達同情心，拜登是歷史上這一刻的正確總統。

馬里蘭州民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)的兒子湯米於去年新年前夕自殺，幾天後他接到拜登的慰問電話；拉斯金說，「拜登顯然學到種種與哀悼、悲傷有關的知識。」拜登向他保證，時間會治癒家人的痛苦，這多少對拉斯金提供了某種程度的安慰；他說：「不同的人顯然會有不同反應，但我們覺得這讓人感到安慰。」

施密茨說，過去這一周來，他一直在找機會向任何願意傾聽的人訴說他兒子賈里德如何以海軍陸戰隊員自豪，如何希望在阿富汗服役助人；施密茨想讓全世界知道他兒子是個英雄。

「我希望不認識他的人有機會了解他，他們很了不起。」施密茨表示，本周軍方官員曾再次聯繫他，問他是否願意接聽拜登的電話；他拒絕了。

來源：GOP War Room