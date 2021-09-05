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紐時專欄作家紀思道 有意批民主黨戰袍角逐俄勒岡州長

編譯潘勛／綜合4日電
紐約時報專欄作家紀思道。（取材自臉書）
紐約時報專欄作家紀思道。（取材自臉書）

曾榮獲普立茲獎的紐約時報專欄作家紀思道(Nicholas Kristof)近日頻頻向民主黨高層要求提供人馬，以便他有意出馬角逐俄勒岡州長時可用；消息人士指出，這是迄今最具體的跡象，顯示紀思道真有意回故鄉州角逐州長寶座。

政治網站Politico 4日報導，紀思道這幾天接觸選戰諮詢機構及謀士，代表這位長期追蹤全球人權的知名作家正在打地基，準備競選俄勒岡州州長。

消息人士指出，紀思道的投石問路來到「幾乎找高層」談話階段，還有審核民調及焦點團體的數據；這些組織已代他評估打州長選戰的勝選機率，另紀思道已將近決定要不要出馬。

紀思道正與政治顧問卡蘿‧巴特勒(Carol Butler)密切合作；巴特勒的長期盟友、「新共和」(The New Republic)出版集團老闆麥科馬克(Win McCormack)是民主黨在俄勒岡州最大金主之一。

巴特勒表示，選民真的很渴望能有紀思道這樣的候選人，認為他有新思維，能瞧出俄勒岡州面臨的難題，另外他很清新，不是圈內人；巴特勒認為，紀思道真的有資源，可以打一場勢均力敵的州長選戰。

紀思道出馬勢必叫俄勒岡民主黨內初選大地震；在該州大多數選戰勝出的都是老牌績優的進步派人士，由強大的公職人員工會取得支持，而且受益於工會的花錢不手軟。

紀思道生長於農牧為主的揚希爾郡(Yamhill County)，當地位在波特蘭市西南車程約一小時處，也可考驗一下俄勒岡州懸之已久的城鄉分裂。大多數民主黨候選人能贏，靠的是能在波特蘭都會區及蘭恩郡(Lane County)尤金市(Eugene)周遭搶下選票。

但俄勒岡州民主黨操盤手指出，傳統政治人物在遼闊的戰場廝殺，贏家取得大約三成選票就能勝出，紀思道有可能殺出一條路。現任州長布朗(Kate Brown)受限於任期已滿，所以民主黨內初選大開門戶。

民主黨 俄勒岡州 波特

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