運輸部長布塔朱吉喜獲雙胞胎 成首位有子女的同志閣員

美國首位公開同性戀身分運輸部長布塔朱吉4日在推特張貼自己與夫婿查斯頓抱著兩名嬰兒的照片。(取自推特)

美國 首位公開同性戀身分的運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)與他的丈夫查斯坦(Chasten Buttigieg)上個月宣布家中喜迎新成員；他4日首度公開新家人是一對雙胞胎兒女，並貼出合照，各界紛紛獻上祝福。

布塔朱吉在推特 發布第一張黑白家庭合照，照片中他和丈夫各自抱著一名嬰兒，「自從首次分享我們成為父親的消息後，我和查斯坦對於所有美好的祝福感到無比感激，我們很高興歡迎佩妮洛普‧蘿斯(Penelope Rose)和喬瑟夫‧奧古斯特‧布塔朱吉(Joseph August Buttigieg)加入我們家庭。」

消息一發布眾人紛紛留言獻上祝賀，影集「籃球兄弟」演員蘇菲亞‧布希(Sophia Bush)寫到「恭喜你們兩位！！真美妙！」; 熱門影集「摩登家庭」演員傑西泰勒弗格森(Jesse Tyler Ferguson)、查理卡維爾(Charlie Carver)、鮑比伯克(Bobby Berk)、艾美羅森(Emmy Rossum)等影視名人皆在貼文底下留言祝福。

布塔朱吉上個月在推特公開為人父的消息，「一段時間以來，我和查斯坦就想要壯大我們的家庭，我們非常高興地分享我們已經當爸爸了！這個過程還沒結束，我們感謝大家對我們的愛、支持和對我們隱私給予的尊重，我們等不及盡快分享更多。」

布塔朱吉的丈夫查斯坦為一名中學教師，兩人2015年透過交友軟體Hinge相識，2018年攜手步入禮堂，之後他們坦承渴望組建家庭的願望。

2019年布塔朱吉角逐民主黨總統初選未成功，而拜登 當選總統後提名他為運輸部長，布塔朱吉因此成為美國第一位公開出櫃的閣員。

投入競選活動期間，布塔朱吉曾接受PEOPLE雜誌採訪，表達他與丈夫對於要組成家庭「非常興奮」，他說：「我顯然打亂了我們的短期計畫，無論發生什麼事，我想我們人生的下一個篇章將與孩子有關。」「查斯坦特別適合當一個好爸爸，無論如何我們希望能盡快做到這件事。」