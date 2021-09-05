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吉兒返社區大學教書 成首位有全職工作的第一夫人

編譯柯立偉／綜合4日電
第一夫人吉兒拜登在新學期返回社區學院任教，圖為她向夏威夷州高中生講述接種疫苗的重要。(美聯社)
第一夫人吉兒拜登在新學期返回社區學院任教，圖為她向夏威夷州高中生講述接種疫苗的重要。(美聯社)

隨著全美各級學校恢復實體授課，第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)也回到課堂中準備新一學期的課程；成為美國歷史上第一位擁有全職工作的第一夫人；她曾不只一次地在公開場合表示，線上授課的效果較差，一直希望能全面恢復實體授課。

吉兒在拜登任職副總統時，就保有全職教師的身分；根據吉兒所任教的北維吉尼亞社區大學(NOVA)的課表，吉兒將於本周開始，每周二及周四在NOVA校區開設「大學作文I」的課程，班級人數上限18人，目前已全部額滿。

她表示，非常期待總算可以回到教室和學生面對面上課；她說：「我覺得用Zoom上課真的太難了，我只能盡可能地照顧到每個不同的學生。」

吉兒的發言人拉羅沙(Michael LaRosa)也說：「第一夫人非常期待能回到教室授課，她更希望與學生面對面交流，而不是一直隔著一部電腦。」

不過，身為政壇重要人士，吉兒授課時的安全問題不容忽視，不論是過去以副總統夫人的身分，或現在以總統夫人的身分任教，白宮特勤局都會在校園內部署維安人力；雖然這是為了她的安全而不得不為的措施，但若太過高調，必定引起學生人心惶惶。

因此，早在吉兒還是副總統夫人時起，就會用中間名「Tracy J.」作為課表上顯示的名字，以盡可能維持低調，還要求所有特勤局隨扈「變裝」成大學生，靜靜地待在教室就好；她在回憶錄中說到：「我不希望學生們發現我是副總統夫人，更不希望他們注意到有特勤局特工與他們共處一室。」

而吉兒對學生所投注的心力，也讓她獲得學生們一致的好評；有學生說：「她對教育真的有熱情和執著，上她的課101%物超所值。」

其他學生即便是抱怨，也是對於吉兒授課「太過認真」的抱怨，就有一名學生在回饋中寫道：「超硬的課，作業量超大，佩服所有通過這門課的同學。」

拜登 美國 白宮

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