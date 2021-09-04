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兒童新娘？頻現「老夫少妻」出逃阿富汗 美將調查

記者顏伶如／綜合報導
美國從阿富汗撤出數以萬計的難民，其中許多是老夫少妻。(美聯社)
美國從阿富汗撤出數以萬計的難民，其中許多是老夫少妻。(美聯社)

阿富汗首都喀布爾情勢日前陷入混亂之際，一批批阿富汗民眾倉促在美軍協助下撤離，但卻出現不少年紀較大的男子帶著未成年女孩的「老夫少妻」狀況；美聯社報導，這些被稱為「新娘」女孩引發人口販賣、遭受性虐待疑慮，美國官員已開始調查。

位於阿拉伯聯合大公國及威斯康辛州的阿富汗撤難民安置地點，到目前為止已經出現多起年輕阿富汗女孩被年長甚多的男子登記為「妻子」的案例；童婚(child marriage)在阿富汗不罕見，但美國對於禁止人口販賣卻有嚴格法規，觸法者將面臨司法起訴，美國也可能對於縱容人口販賣的國家祭出制裁。

美聯社報導，國務院內部文件顯示，由於威斯康辛州麥考伊堡(Fort McCoy)陸軍基地出現數例兒童新娘，國務院已向相關單位請求「緊急協助」；知情官員指出，阿拉伯聯合大公國首都阿布達比的阿富汗難民安置中心出現數名女童向接待人員指出，在逃離阿富汗的過程中遭到被逼婚的年長男子強暴。

國務院對於美聯社報導並未發表評論；不過，主管官員表示，對於相關指控都嚴肅面對，但許多消息都很難證實，而且從阿富汗撤離的難民又分布於中東、歐洲及美國等地點。

美聯社報導，國務院8月27日發給所有美國使領館及佛州軍事指揮中心的局勢報告中指出，目前可能有「老夫少妻」的案例傳出，麥考伊堡某些阿富汗男子聲稱擁有一名以上妻子。

美聯社報導，參與阿富汗難民安置的軍方、國土安全部及衛生部收到國務院緊急請求之後如何回應，目前無法確知。

另一方面，位於阿拉伯聯合大公國的美國官員已發電報向華府提出類似反應，稱某些年輕阿富汗女孩被迫與年長男子結婚，以便在神學士民兵組織控制阿富汗之後能夠逃離家園。

阿富汗 美國 國務院

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