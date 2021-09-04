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被控50年前性侵少年 91歲前樞機麥卡瑞克不認罪

記者張聲肇／綜合報導
91歲的前樞機主教麥卡瑞克被控50年前在麻州性侵少年，出庭時他否認控罪。(美聯社)
91歲的前樞機主教麥卡瑞克被控50年前在麻州性侵少年，出庭時他否認控罪。(美聯社)

因涉嫌50年前性侵16歲少年的天主教前樞機主教麥卡瑞克(Theodore McCarrick)3日在波士頓地方法庭出庭，不對自己遭控罪名認罪；審案程序目前進入無罪答辯，庭上要求麥卡瑞克繳5000元的保釋金，勒令其遠離被害人，另不得接觸未成年人。

91歲的麥卡瑞克戴著口罩，手持助步器走進波士頓戴德罕地區法院(Dedham District Court)時，有抗議者高嚷，「你真丟臉！」

麥卡瑞克一度是權勢很大的天主教高層，但因性侵案被剝奪神職人員資格，另遭逐出教會。法院聽審過程中，他沒有張口說話，法庭代他表示不認罪，准他以5000元交保，下令他不得接近被害人，也不得接觸未成年人。下一次開庭定在10月28日。

法院文件指出，現居米蘇里州底特莫市(Dittmer)的麥卡瑞克面臨三項猥褻、毆打14歲以上少年的指控。因他已不是麻州人，不適用犯案地追溯年限法律，因此他仍要面對司法審判。

控方律師加惹貝甸(Mitchell Garabedian)表示，當事人展現「無比巨大的勇氣」，矢言把官司打到底。

加惹貝甸說，嫌犯遭傳訊受審，就足以鼓舞許多遭神職人員性侵的人，讓他們感到正義終將彰顯、真相終將大白，也給社會一絲希望，孩童可獲保護，無安全之虞。

網路資料庫BishopAccountability.org共同創辦人安‧多義爾(Anne Barrett Doyle)說，曾經權勢傲人的樞機主教都難逃司法追究，這在全球努力將濫權神職人員繩之以法的歷史當中，堪稱「新的篇章」。

她說，讓大牌主教出庭，面對性侵未成年人的指控，這在20年前是無法想像的，如今卻在世人眼前展開。

麥卡瑞克1958年在紐約市受封為神父；即使美國和梵諦岡天主教會高層幾乎人人都知道他睡過不少神學院學生，但他仍步步青雲，成為美國天主教界的顯赫人物，2002年美國各教區主教制定對神職人員性侵行為「零容忍」政策，還由他擔任發言人。

他2017年開始由神壇墜落，一名紐約教會擔任他的輔祭童的人出面指控麥卡瑞克，說自己十幾歲時，麥卡瑞克曾經「撫摸」他。

翌年，紐約大主教區調查發現指控屬實，宣布開除他；新澤西州兩個教會也透露，過去曾替他擺平與成年人有「不妥性行為」的事件。

2019年，梵諦岡調查發現他確曾性虐待未成年人和成年人，教宗方濟各宣布，取消他的神職資格。

美聯社報導本案時指出，除非性侵被害人願意公開姓名，它在報導中不會透露受害人姓名，本案原告既然沒表示意願，有關報導就不予透露。

性侵 紐約市 美國

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