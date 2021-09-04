被控50年前性侵少年 91歲前樞機麥卡瑞克不認罪

91歲的前樞機主教麥卡瑞克被控50年前在麻州性侵少年，出庭時他否認控罪。(美聯社)

因涉嫌50年前性侵 16歲少年的天主教前樞機主教麥卡瑞克(Theodore McCarrick)3日在波士頓地方法庭出庭，不對自己遭控罪名認罪；審案程序目前進入無罪答辯，庭上要求麥卡瑞克繳5000元的保釋金，勒令其遠離被害人，另不得接觸未成年人。

91歲的麥卡瑞克戴著口罩，手持助步器走進波士頓戴德罕地區法院(Dedham District Court)時，有抗議者高嚷，「你真丟臉！」

麥卡瑞克一度是權勢很大的天主教高層，但因性侵案被剝奪神職人員資格，另遭逐出教會。法院聽審過程中，他沒有張口說話，法庭代他表示不認罪，准他以5000元交保，下令他不得接近被害人，也不得接觸未成年人。下一次開庭定在10月28日。

法院文件指出，現居米蘇里州底特莫市(Dittmer)的麥卡瑞克面臨三項猥褻、毆打14歲以上少年的指控。因他已不是麻州人，不適用犯案地追溯年限法律，因此他仍要面對司法審判。

控方律師加惹貝甸(Mitchell Garabedian)表示，當事人展現「無比巨大的勇氣」，矢言把官司打到底。

加惹貝甸說，嫌犯遭傳訊受審，就足以鼓舞許多遭神職人員性侵的人，讓他們感到正義終將彰顯、真相終將大白，也給社會一絲希望，孩童可獲保護，無安全之虞。

網路資料庫BishopAccountability.org共同創辦人安‧多義爾(Anne Barrett Doyle)說，曾經權勢傲人的樞機主教都難逃司法追究，這在全球努力將濫權神職人員繩之以法的歷史當中，堪稱「新的篇章」。

她說，讓大牌主教出庭，面對性侵未成年人的指控，這在20年前是無法想像的，如今卻在世人眼前展開。

麥卡瑞克1958年在紐約市 受封為神父；即使美國 和梵諦岡天主教會高層幾乎人人都知道他睡過不少神學院學生，但他仍步步青雲，成為美國天主教界的顯赫人物，2002年美國各教區主教制定對神職人員性侵行為「零容忍」政策，還由他擔任發言人。

他2017年開始由神壇墜落，一名紐約教會擔任他的輔祭童的人出面指控麥卡瑞克，說自己十幾歲時，麥卡瑞克曾經「撫摸」他。

翌年，紐約大主教區調查發現指控屬實，宣布開除他；新澤西州兩個教會也透露，過去曾替他擺平與成年人有「不妥性行為」的事件。

2019年，梵諦岡調查發現他確曾性虐待未成年人和成年人，教宗方濟各宣布，取消他的神職資格。

美聯社報導本案時指出，除非性侵被害人願意公開姓名，它在報導中不會透露受害人姓名，本案原告既然沒表示意願，有關報導就不予透露。