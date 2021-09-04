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掃描iPhone影像防兒童色情 蘋果監控計畫惹議喊卡

編譯林梅婕／綜合3日電

日前蘋果公司為協助遏止兒童色情犯罪釋出一項計畫，透過加密程序和人工掃描iPhone使用者的雲端照片，過濾出散播兒童色情資訊的犯罪者；但反對者批評此舉是為iPphone系統大開後門，讓政府和駭客得以入侵，儘管獲得兒童權益保護團體大力支持，該計畫在3日宣布暫緩。

蘋果上個月釋出一個最新的偵查軟體後就爭議不斷，該軟體透過蘋果雲端照片儲存的功能掃描並過濾出含有兒童色情的內容，鎖定將這些違法圖像或影音儲存在Iphone手機的使用者。

各大科技巨頭如臉書、微軟和搜尋引擎Google也都推出類似的計畫，但是在公司的伺服器上進行掃描；與他們不同的是，蘋果將透過複雜的加密程序作為審查門檻，只有在使用者手機內與兒童色情有關的內容超過30張以上才會進行審查。

一旦違法內容超過門檻蘋果將自動解除加密，使用者手機裡的內容將交由蘋果內部的員工審查；若確認與兒童色情有關，蘋果就會通報有關單位。

然而，保護兒童的動機雖然立意良善，對眾多隱私權擁護者和維安專家來說，允許蘋果公司審查使用者手機內容實已跨越雷池；儘管蘋果不斷強調，加密程序將確保偵查軟體不被濫用，並交由獨立調查員進行維安審查，但民眾仍不埋單。

「事實是，沒有任何百分百安全的方法能完全遏止兒童情色傳播，」數位權提倡組織Fight for the Future領袖格爾(Evan Greer)說：「蘋果公司的計畫並不會讓受害兒童更安全，而是更糟，他們應該永遠埋葬這項計畫。」

不過計畫停擺後，蘋果也遭兒童維權倡議人士的批評，非營利組織「國際正義使命」(IJM)終止線上兒童情色部門執行主任塔納戈(John Tanagho)說：「蘋果的計畫將帶來正向的改變，世人不該為了假設的可能性而阻止對兒童傷害的犯罪行為發生。」

蘋果 手機 雲端

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