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3個決定勝負關鍵時刻 菅義偉全錯過

編譯中心／綜合3日電
日本首相菅義偉(中)宣布不再尋求連任，圖為去年9月自民黨總裁選舉時，他與前外相岸田文雄(左)及前防衛相石破茂(右)同台辯論。(Getty Images)
日本首相菅義偉(中)宣布不再尋求連任，圖為去年9月自民黨總裁選舉時，他與前外相岸田文雄(左)及前防衛相石破茂(右)同台辯論。(Getty Images)

上台靠機會，下台靠智慧。日本首相菅義偉宣布放棄參選自民黨總裁，意味將不再擔任下任首相。回顧這一年，日本經濟新聞政治部部長吉野直也指出三個決定勝負的瞬間。

第一個瞬間是解散眾議院的判斷。菅義偉政權剛成立後的內閣支持率高達74%，創下日本新內閣成立時史上第三高，取得了良好的開端。到2020年11月，還保持著近六成的高支持率，如果在此之前解散眾議院，即使比較過去的支持率和獲得議席，也很有可能自民黨單獨贏得過半議席。

2008年時任首相的麻生太郎對上任後就解散眾議院猶豫不決，結果在2009年眾議院選舉中被民主黨奪去政權。當時，菅義偉作為自民黨選舉對策副委員長，應該完全目睹這一過程，但沒有記取教訓。

如果在新冠疫情新增感染人數比現在少的2020年秋季解散眾議院，首先確保四年執政時間，那麼此次政局將會有根本的不同。

第二個瞬間是新冠疫情防控措施。作為王牌措施的新冠疫苗接種起步較晚。雖然通過在自衛隊設置大規模接種中心和職場接種扳回一城，但職場接種停滯了。政府的防疫措施反引發更多不安。7月12日被迫對東京都第四次發布多次宣稱是最後一次的緊急事態宣言。

東京奧運及帕奧的舉辦也是失算。原以為內閣支持率會在奧運後提高，但由於舉辦奧運本身出現意見分歧，內閣支持率並未上升。

第三個瞬間是剛結束的8月22日橫濱市長選舉。作為菅義偉盟友的前國家公安委員長小此木八郎參選，雖然自民黨舉全黨之力提供支援，最後仍落選。由於是在菅義偉的議員參選地橫濱市敗選，其凝聚力大幅下降，無法作為下屆眾議院選舉「面孔」的看法成主流。

眾議院 東京奧運 菅義偉

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