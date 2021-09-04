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抗疫失敗的「令和大叔」菅義偉 今淪票房毒藥

記者 雷光涵
日本首相菅義偉(中)宣布不再尋求連任，圖為上屆自民黨總裁選舉時，參選的前外相岸田文雄(右)及前防衛相石破茂(左)。(Getty Images)
日本首相菅義偉(中)宣布不再尋求連任，圖為上屆自民黨總裁選舉時，參選的前外相岸田文雄(右)及前防衛相石破茂(左)。(Getty Images)

日本首相菅義偉3日宣布退出自民黨總裁(黨主席)選舉，等於不再尋求連任首相。曾是受人愛戴的「令和大叔」在一年內支持率從八成跌到三成，同黨議員視他為選舉票房毒藥。無派系的他眼看連任無望，做出這令人震撼又不意外的選擇。

日本疫情已進到第五波大流行，菅政府除了反覆發布、延長緊急事態宣言，沒能端出更有效的防疫政策，還在多數日本人的反對聲中硬辦了東京奧運

輔選失敗 自身選區都不挺

自民黨從今年4月的國會議員補選全敗，到7月東京都議員選舉取得史上第二少的席次。8月下旬菅義偉選區的橫濱選市長，他力挺恩師的兒子小此木八郎也敗陣。無論全國性或地方選舉，都反映菅義偉政權支持度的不見起色。

外傳他考慮9月中旬解散眾議院，乘自民黨勝選氣勢拉抬個人聲勢，便可在因改選眾院而延後的總裁選舉勝出。黨內強烈反彈，批評他自私自利，為「個人延命」而已。

派閥挺他 年輕議員卻反彈

年輕議員認為菅義偉是票房毒藥，連關鍵的二階派成員都偷偷表示，「黨要我們閉嘴，但年輕議員會掛掉。」菅義偉打消提前解散眾議院的想法，但傷害已造成，不具名的副大臣告訴朝日新聞，「他(菅)不行了，想延後總裁選舉是致命傷。」

換掉菅義偉聲浪止不住，表態挺他的派閥都壓不住年輕議員反彈，包括在最大派系細田派影響力不小的前首相安倍晉三、副首相麻生派等，不少人希望派系開放自由投票。

做為無派閥的眾議員，菅義偉一年前能被拔擢為黨總裁、日本首相，歸功於自民黨幹事長二階俊博的用力操盤，整合派閥。這次改選，二階早早表態續挺菅義偉連任。

岸田參選 自民黨風向丕變

關鍵在上個月底宣布二度挑戰總裁大位的自民黨前政調會長岸田文雄。長久以來，岸田的弱點是缺乏魅力，但政治實力及人品是獲得認可的。岸田將矛頭指向二階，拋出自民黨三長應最長連任三年的政見。岸田的主張超有爆點，立刻把菅義偉比下去。

二階在五年的任期中屢被批評偏袒二階派，黨內樹敵不少，岸田登高一呼，呼應者眾。後來，菅義偉表面是「順應黨意」要恩人二階退位，改革人事，外界卻認為，這是不讓二階成連任絆腳石的自保作法。

菅義偉眼見自己在黨內聲望潰散，民眾也不給面子，硬要參選的結果可能是灰頭土臉，因而突然宣布退選。

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