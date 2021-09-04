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自民黨魁之爭點將錄 高市先表態 岸田實力雄厚

編譯莊蕙嘉／綜合報導
日本國會眾議員、前總務大臣高市早苗尋求成為日本首位女首相。(路透)
日本國會眾議員、前總務大臣高市早苗尋求成為日本首位女首相。(路透)

日本首相菅義偉宣布不參加自民黨黨魁選舉，在日本政壇投下震撼彈，也為首相之爭增加變數。除了已宣布參選的自民黨政調會前會長岸田文雄和行政改革大臣河野太郎，早前透露有意角逐的自民黨政調會長下村博文與前總務大臣高市早苗，以及前防衛大臣石破茂，動向皆備受關注。

64歲的岸田很早宣布參選且篤定取得參選資格，他去年在黨魁選舉輸給菅義偉，這次捲土重來，喊出改革口號，表示當選後將把黨務高層主管任期定為每屆一年、最多連任三屆，防止權力集中；下屆眾院選舉黨推薦的比例代表人選不應超過73歲，讓黨籍眾議員年輕化。

日本前外相岸田文雄宣布參選自民黨總裁。(歐新社)
日本前外相岸田文雄宣布參選自民黨總裁。(歐新社)

岸田也表示將致力改善收入不平等問題，支援弱勢族群，本周稍早提出規模數10兆日圓(約920億美元)的疫情振興方案，他也認為日本央行應維持超低利率，以支撐遭疫情重創的經濟。

日本行政改革大臣河野太郎宣布參選自民黨總裁。(路透)
日本行政改革大臣河野太郎宣布參選自民黨總裁。(路透)

在菅義偉內閣兼任新冠疫苗擔當大臣的河野太郎三日表態參選，他曾在安倍晉三內閣擔任外相及防衛大臣。58歲的河野出身政治世家，父親河野洋平曾任官房長官，祖父及叔叔都當過國會議員。河野曾留學美國喬治城大學，能說流利英語，熱中社群媒體。

60歲的高市最早宣布參選且有意挑戰成為日本第一位女首相，表示有信心收集到20名議員推薦。高市的眾議員資歷超過25年，在自民黨內政治光譜屬於最保守的一端，反對夫婦別姓與同性婚姻，且定期參拜靖國神社。

自民黨大老石破茂2012年曾和安倍競爭黨魁，首輪投票靠強大的草根力量贏過安倍，但第二輪敗陣。在菅義偉表明不連任後，石破茂說，如果條件和情況合適，他準備擔任首相一職。

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