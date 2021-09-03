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波洛西揚言立法保護墮胎權 眾院將投票 參院難過關

編譯盧炯燊／綜合2日電
眾院議長波洛西。(路透)
眾院議長波洛西。(路透)

對於最高法院允許德州實行全美最嚴厲的禁止墮胎法，禁止懷孕六周以上的婦女墮胎，國會眾院議長波洛西聲言，眾院本月復會後，將就立法保護婦女墮胎權展開投票。

她批評最高法院做了懦弱、黑暗的決定，維持公然侵犯婦女權利及健康的違憲做法，令人震驚；波洛西表示，基於最高法院的裁決，有必要將1973年「羅訴韋德案」訴訟的裁決編成法典。在該宗訴訟裡，裁定墮胎是婦女的憲法權利。

儘管波洛西聲言會透過國會立法保護婦女墮胎權，然而即使在民主黨控制的眾院獲通過，也很難在參院過關，除非最少有10名共和黨人倒戈，達到60票的門檻，不過這不大可能。

分析指出，雖然國會通過「婦女健康保護法」(Women's Health Protection Act)，以保護婦女墮胎權的機會極微，但將會在明年的期中選舉裡成為議題，隨時發展成為兩黨的爭論焦點之一。

對於德州反墮胎法是否合憲，最高法院的裁定雖然並非最終裁決，但支持者與反對者都認為，墮胎權問題在2022年的期中選舉裡，有可能影響國會的控制權，甚至未來白宮的主人。

共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)有可能參加2024年總統角逐，他在最高法院作出裁定後，推文說這個決定拯救了無數無辜的生命，也認為應推翻「羅訴韋德案」的裁決，讓每個州都有自己的墮胎法。

民主黨方面，多位尋求期中選舉連任的參議員，包括內華達的馬斯托(Catherine Cortez Masto)及亞利桑納州的凱利(Mark Kelly)發出聲明支持婦女的墮胎權。

一些民意調查人員預計，德州對墮胎權的限制，以及最高法院可能限制，甚至推翻「羅訴韋德案」的裁決，都會推高明年期中選舉的投票率，可能有利民主黨。

期中選舉還是明年的事，但墮胎權現已成為維吉尼亞州今年州長選舉的議題；民主黨的麥考利夫(Terry McAuliffe)警告，若共和黨的洋基(Glenn Youngkin)當選，維州將會步德州後塵，禁止婦女墮胎。

墮胎 期中選舉 德州

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