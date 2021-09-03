「大法官把頭埋沙裡」墮胎爭議 最高院被批打躲避球

反對德州禁止墮胎的人士譜在德州艾丁伯格市示威，稱「墮胎是在挽救生命」。（美聯社）

德州 立法禁止懷孕六周婦女墮胎 的州法1日生效，許多人認為保守派支配的聯邦最高法院可能轟轟烈烈廢除「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)前例，讓女性墮胎權被剝奪；但最高法院僅在1日深夜以5-4的票決，判定並不擋下第五巡迴上訴法院的判決，華盛頓郵報2日言論版刊出的文章認為，最高法院不啻允許德州制定違憲法律。

文章指責說，至少在德州，女性墮胎權已死於最高法院及第五巡迴上訴法院以程序為遮掩的法律太極拳；第五巡迴上訴法院其實只解決一些司法的技術事項，與真正的禁止墮胎法並無直接關連。

目前的法律處境是沒有法院判定「羅訴韋德法已遭推翻」，也沒有判決解釋說，德州制定的禁止墮胎法合憲；六周那個時間點，很多女性甚至還不知道自己已經懷孕；但兩法院的判決對德州婦女有相同的影響，等於明確推翻了「羅訴韋德案」的判決前例。這種判決方式令人生疑；保守派經常描述這件事牽涉到重大的法律及道德原則。

支持禁止墮胎的人在堪薩斯州一家墮胎診所外的草地上插上一些十字架，象徵診所謀害了不少生命。（美聯社）

大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)、布萊爾(Stephen Breyer)及凱根(Elena Kagan)對1日判決發表不同意見書，總結當前情勢而說得很好，「面對德州想行使公然違憲、故意炮製的法律，禁止女性行使其憲法權，而且逃避司法檢視，本院大多數法官選擇把頭埋進沙子裡。」

未來法院還是可能判定德州新州法違憲，但就算判決頒布下來，因為已經延誤，重大傷害已然造成；目前各墮胎診所已停止安排時間，不再為懷孕逾六周的婦女動手術，所以孕婦得不到服務；有些婦產科可能乾脆完全不再動墮胎手術，以免官司之虞，甚至永久關門大吉。

最高法院這樣打司法躲避球，讓很特別的德州州法更容易施行；該法允許任何人控告替懷孕逾六周婦女動墮胎手術的醫療院所，還有幫忙取得墮胎服務的人，例如婦女的朋友、家人及醫院員工。

文章指出，不管未來最高法院會不會扭轉自己對爭議、極化課題如墮胎的態度，會不會取消人民的權利，全國公民都有權聆聽其道理；德州執行事實上禁止墮胎的法律，怎敢自稱合憲？最高院 本周規避回答的責任；所以截至目前，德州婦女活在沒墮胎管道的世界，憲法並不保護她們。